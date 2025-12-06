返南大附小參加校慶 蕭美琴籲一起為執勤受傷員警集氣

副總統蕭美琴（中間批黑外套者）6日以校友身分參加南大附小校慶，逛身心障礙學生的攤位。（程炳璋攝）

副總統蕭美琴（中）6日參加南大附小校慶，提及以前自己曾是學校的升旗手。（程炳璋攝）

台南大學附設實驗小學6日舉辦130周年校慶，副總統蕭美琴以「大學姐」身分返校參加，提及5日到宜蘭縣參加產業活動時，交管員警發生嚴重車禍令人不捨，理解家屬難過情緒，排班狀況由地方警分局說明。

南大附小是日據時期現代化學校的先驅之一，當初在「全臺首學」的孔廟內設立學堂，130周年的校史跨越19、20、21世紀。

蕭美琴以「學姐」兼「校友」身分返校參加校慶，對於前1天參加宜蘭產業活動，值勤員警因車禍受重傷，先表達難過與不捨，感謝宜蘭陽明醫院與台北榮總醫院給予急救，希望社會大眾一起集氣祈福，讓他平安康復。她表示理解家屬的難過情緒，員警銷假上班執勤的排班情況，由地方警分局向社會說明。

廣告 廣告

台南市副市長葉澤山提到，學校初創辦時，剛好是現代化教育起步，看到學校的深厚歷史，如同看到台灣基礎教育發展史。如今校舍命名幾乎都跟太陽有關，代表要栽培出很多小太陽，發光發熱照亮別人。

蕭美琴在全場高喊「學姐」聲音中登台，對曾在學校擔任升旗手的印象猶新，恍如昨日。如今感覺校園變得更漂亮，唯一不變的是橘色帽子。

她回憶起小學時調皮的往事，長大反省不應該，要大家快樂學習、成長，過程會碰到困難，都能藉此讓每的人變得更好、更強。她最後帶著「學弟妹」們一起跳起來大喊「南大附小生日快樂」。

【看原文連結】