返台即上工 翠玉白菜、肉形石「國寶過勞」？故宮回應了

故宮北院29日舉行「〈翠玉白菜〉歸國及捷克國家博物館總館長訪台」媒體見面會，許多遊客爭相欣賞平安歸國、重返北院陳列室的人氣國寶翠玉白菜。（范揚光攝）

國立故宮博物院人氣國寶〈清 翠玉白菜〉甫結束捷克展旅返台，23日起隨即在台北故宮展出，藍委黃健豪質疑是否違反故宮藏品出借歸庫後須養護18個月的規定。故宮則回應稱，〈翠玉白菜〉及〈肉形石〉不屬於受該條文限制的「有機材質文物」，展出安排完全符合規範。

「冷知識：故宮翠玉白菜有三顆。但我們通常只想看其中那一顆。」黃健豪28日發文提到，今有媒體報導，去年9月赴捷克出差的〈清 翠玉白菜〉，已經返回故宮，1月23日起至2月22日在第一展覽館302陳列室展出。前幾天他們接待捷克前眾議長艾達莫娃時，也有特別感謝她在任內通過捷克《國家文物保護法》修正案，使故宮文物得以在捷克順利展出。另外包含〈清明上河圖〉、〈肉形石〉等明星級文物也都回到台灣。〈肉形石〉又接著出差前往宜蘭縣立蘭陽博物館「勁水國寶：故宮×蘭博特展」，本石並未待在故宮館內。

黃健豪質疑，但是依據《國立故宮博物院藏品出借作業要點》第5條，出借文物展出期間以不超過3個月為原則，每次展出後須歸庫養護至少18個月。所以他好奇，為什麼出借捷克的文物回到台灣後，還能繼續前往其他場館展出？

黃健豪指出，故宮回覆，翠玉白菜、肉形石等明星文物，在定義上不屬於書畫、圖書文獻、織品、漆器類有機材質文物，所以不受這個條文限制。黃健豪提醒，故宮在各類發言及新聞稿或宣傳上，皆將翠玉白菜、肉形石等文物以國寶稱呼，即便不屬於出借要點列舉的材質，但也應該視為國寶等級，用心保護好屬於全民的文化資產。、「總不能行銷上稱國寶，行為上當一般文物吧？」他直呼。

故宮北院29日舉行「〈翠玉白菜〉歸國及捷克國家博物館總館長訪台」媒體見面會，故宮院長蕭宗煌（左）與捷克國家博物館總館長盧卡其（右）仔細端詳翠玉白菜。（范揚光攝）

黃健豪強調，今年故宮針對70萬件文物，也將啟動為期五年的國寶大盤點，預計民國120年完成實際盤點，距離上次盤點已經是民國97年10月至101年4月，盤點之後，若有缺漏或毀損，故宮都應該即時向全民報告，並持續做好養護工作。他長期關注故宮珍貴文物的保護議題，農曆春節連續假期將至，提醒故宮應確實提升館內維安，加強巡視及應急處理，確保遊客安心參訪外，也確保文物安全。

翠玉白菜、肉形石是國立故宮博物院的鎮館之寶，出借國外展出的維護問題引發關注。（合成圖／資料照／故宮提供）

故宮表示，《藏品出借作業要點》關於「展出後須養護至少18個月」的嚴格限制，主要是針對對光照、溫濕度極度敏感的脆弱材質。故宮強調，〈翠玉白菜〉、〈肉形石〉等明星文物，在定義上不屬於書畫、圖書文獻、織品、漆器類等「有機材質文物」，因此不受這個條文限制。

