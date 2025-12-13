返台參加告別式卻闖禍！7旬婦下車竟打「R檔」 7輛機車慘遭輾壓

婦闖禍撞爛7機車。（圖／TVBS）

一名外籍婦人在台北市中山區農安街發生嚴重車禍，因不熟悉道路且操作失誤，導致車輛無人駕駛倒退，撞毀7輛路邊停放的機車。事發於13日上午十點多，該婦人平時居住在新加坡，此次返台是為參加告別式，在下車詢問路況時僅打入倒車檔而未拉手煞車，造成車輛失控。事故造成多名車主財物損失，其中一名21歲的蔡姓學生表示，自己價值7.8萬元的電動機車才購買兩年就遭到嚴重損毀，令人心痛不已。

婦闖禍撞爛7機車。（圖／TVBS）

事故發生時，綠色休旅車的駕駛座車門開著，車輛卻在馬路上不斷倒退。穿著黑色洋裝的婦人站在車頭前，無助地看著自己的車輛漸漸遠離。幾秒鐘後，休旅車往後撞擊，將路邊的多輛摩托車全部撞倒並壓在底下才停止移動。從另一個角度可見，婦人一下車，車子就開始倒退，她一直跟在車門後奔跑。現場有目擊民眾想要幫忙，但擔心遭到波及，最後只能眼睜睜看著路邊機車被撞上。

事後，一名外國籍男子大開副駕駛車門，趕快拉起手煞車以防再度發生意外。目擊民眾古程丰表示，當時看到「一台車逆向的直接連排撞，全部倒」，事發後有家長出來熱心要報警，而肇事的女子則說：「不好意思，我有急事我要趕快離開，我可不可以等一下再回來。」

經了解，這名婦人平時住在新加坡，此次返台是為了參加告別式，當時要前往民權東路的生命會館。由於不熟悉路況需要下車詢問，卻只打入倒車檔就下車了，導致車輛沿路倒退撞毀7輛機車。其中一名受害者蔡姓同學表示，自己的電動機車才買兩年，花了7.8萬購買，如今被撞成這樣讓他非常心痛。

現場也有人指出，婦人一度想要肇事逃逸，當時她懇求說：「我要去喪禮」、「你先讓我去參加那個」、「我等一下回來處理好不好」，但被目擊民眾制止：「不要機車不要動，先報警」、「沒有，不行」、「移動了妳就是肇逃了喔」。這位特地返台參加告別式的婦人，卻在前往會場前20分鐘發生車禍，不得不處理完事故才能離開，不僅無法準時參加告別式，還可能需要負擔巨額的維修費用。

