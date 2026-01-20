返台後兩度公開落淚 總談判代表楊珍妮：我這個人很愛哭

行政院副院長鄭麗君今（20）天在記者會中不時拍拍楊珍妮政委的肩膀以示安慰。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台美關稅談判總算底定，領軍談判的行政院副院長鄭麗君昨天清晨率團返台，經貿辦總談判代表楊珍妮在桃園機場一度哽咽拭淚，而行政院今（20）日舉辦「台美關稅談判說明記者會」，楊珍妮致詞時談及同仁日夜陪伴再度落淚，楊珍妮戲稱自己「我這個人很愛哭、就會掉眼淚」，記者會結束後，楊珍妮也一一與卓榮泰、鄭麗君等出席官員擁抱。

台美對等關稅確定取得15%稅率不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇，我方要提供美方2500億美元的半導體投資、2500億美元信用擔保。楊珍妮今天在記者會中說，昨天下飛機時，沒有預期到院長、秘書長前來接機，看到他們真的是像回到家，差一點就擁抱他們，就像看到家人一樣，也對於這一路走來的支持很感動，忍不住掉眼淚。

廣告 廣告

楊珍妮今天在記者會致詞時，談到過去9個月的談判情形，她感謝總統、副總統、國安會與行政院給予談判團隊很明確談判立場跟方向，該堅持就堅持，該爭取就一定要爭取，並在上周簽署投資備忘錄（MOU）。她談及同仁的日夜陪伴，也一度哽咽落淚，她透露，有朋友、業者寫信跟她說「可以回家休息了」，但楊珍妮回信表示：「火車看到了曙光，但還沒到站」，因為對等貿易協定還沒有簽署，可能要等到數週以後。

面對媒體詢問，楊珍妮說，「我這個人很愛哭、就會掉眼淚，我太愛哭了，不要問我這個問題。」她也感謝府院對同仁的支持，以及肯定其努力，覺得自己做了一件有意義的事，團隊應該更努力往前走。

記者會結束後，楊珍妮一一跟卓榮泰、鄭麗君、秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫和行政院發言人李慧芝等出席官員擁抱。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

回憶談判過程「零時差」 張惇涵：宵夜永遠是燒餅加蔥蛋陪伴

鄭麗君之外 台美關稅談判還有一個不能忽略的名字