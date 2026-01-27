返台生變！侯昌明夫妻美國遇「10年一見暴風雪」 班機取消被迫滯留

記者陳宣如／綜合報導

原本只是例行的探親行程，卻在返台前夕被突如其來的天候變化打亂節奏。藝人侯昌明與妻子曾雅蘭日前赴美探望正在當地留學的子女，未料遇上紐約近10年難得一見的強烈暴風雪，返台航班臨時取消，兩人因此被迫滯留美國，為這趟家庭之旅增添意外插曲。

侯昌明與曾雅蘭日前到美國探望在當地留學的兒女。（圖／翻攝自侯昌明臉書）

侯昌明昨（26）日透過臉書分享當時狀況，透露清晨起床下樓查看天氣，看到窗外景象後立刻折返屋內，直言「才發現窗戶外面已經看不清楚，外面的溫度快負10度。」受暴風雪影響，原訂返台的班機被迫取消延後，他也自嘲表示「會不會太幸運」，並補充這是自己第一次在紐約遇到如此極端的天氣，但仍強調人平安最重要。

侯昌明夫婦在美國遇上10年一見強烈暴風雪，返台班機被迫取消延期。（圖／翻攝自侯昌明臉書）

曾雅蘭則以輕鬆口吻在社群平台分享這段插曲，笑說「就這麼巧」，原本預計當天返台，卻遇上罕見暴風雪，班機延誤兩天，反而多出時間陪伴孩子。她也形容自己留在家中下廚，「當個煮飯婆，從早煮到晚，全身都是油煙也不喊累」，以正面心態看待這段意外多出的親子時光。

侯昌明與曾雅蘭結婚超過20年，育有一子一女，兩名孩子目前皆在美國求學。大女兒侯賽蕾就讀紐約時尚設計學院，兒子Ken Ken則進入自己心中的第一志願紐約大學。侯昌明過去曾提到，孩子在學業上的投入程度與成果都超出他的預期，直言「他們的拼勁連我都做不到，他們的成果連我都辦不到」，也因此選擇全力支持子女留學，成為最堅實的後盾。

侯昌明（右）與曾雅蘭（左）赴美探望兒女，並造訪哈佛大學。（圖／翻攝自侯昌明臉書）

此外，侯昌明也透露，自己與太太其實都不太適應寒冷氣候，遇上下雪時多半選擇待在室內。不過此行仍把握機會造訪哈佛大學，他笑說「這輩子就算沒有辦法念哈佛，但也要來哈佛大學一次吧」，並提到聽聞觸摸校園內約翰哈佛雕像的腳會變聰明，夫妻倆也依照傳說，一同觸摸被遊客摸得發亮的左腳鞋，為旅程留下一段特別的觀光記憶。

