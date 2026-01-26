返台遇「10年一見」暴風雪！侯昌明、曾雅蘭美國探親 被迫滯留2天

侯昌明一家人遇到暴風雪。翻攝曾雅蘭臉書

藝人侯昌明與曾雅蘭結婚超過20年，一雙兒女目前都在美國留學。夫妻倆日前特地飛往美國探望兒女，原本計畫行程順利結束後返台，沒想到卻在回程當天碰上罕見天候狀況，一場暴雪打亂所有計劃。

暴風雪的景象十分驚人。翻攝曾雅蘭臉書

探親行程變調 返台當天撞上強烈暴風雪

侯昌明昨（26日）在IG發文透露，當天一早起床他就下樓查看狀況，才發現屋外早已被暴風雪籠罩，「窗戶外面已經看不清楚，外面的溫度快負10度。」這場被形容為「近10年一見」的強烈暴風雪，直接導致原定返台班機取消、延後起飛，讓一家人被迫滯留當地。侯昌明也自嘲表示：「會不會太幸運？」但仍慶幸全家平安無事。

面對突如其來的變數，曾雅蘭則展現媽媽的樂觀心態，在臉書上寫下：「就這麼巧！」她認為，雖然行程被打亂，但意外多出2天可以陪伴孩子，其實也是一種幸福，她分享自己留在家中下廚，「從早煮到晚，全身都是油煙也不喊累。」直呼這大概就是當媽媽的日常，也讓這段被暴風雪困住的時光，多了溫馨家庭味。

曾雅蘭還煮飯給孩子吃。翻攝曾雅蘭臉書

事實上，曾雅蘭3天前才分享一家人趁著孩子開學前，特地前往波士頓小旅行的點滴。她笑說天氣冷到全身包緊緊，「所有照片幾乎都是同一件外套。」卻仍覺得風景很美、氣氛相當放鬆，還順道造訪哈佛大學，摸了銅像的腳討個好兆頭。



