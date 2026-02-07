返台過年竟成永別！曹蘭舅舅劉淞山「心臟動脈剝離」病逝 享壽72歲

知名電視製作人劉淞山病逝。（圖／翻攝自陳凱倫臉書）





女星曹蘭的舅舅、知名電視製作人劉淞山（三哥），3天前剛從中國返台，豈料，回台後不到24小時就因「心臟動脈剝離」不幸離世，享壽72歲，靈堂設置於桃園芸翔會館。曹蘭及母親豫劇小生劉海燕今（7）日現身靈堂，圈內好友陳凱倫也到場致意。

陳凱倫稍早在社群有感而發表示，去年11月劉淞山趁著返回鄭州之前特別去買了他的新書，兩人還約定好等到農曆年前見面，要親筆簽一本送給他，沒想到，這一簽卻成了道別，「願您在另一個世界平安自在。也願這本書，替我陪您與家人，走一段小小的路。」

陳凱倫今（7）日到劉淞山靈堂致意。（圖／翻攝自陳凱倫臉書）

陳凱倫透露，今天一早到劉淞山靈堂時見到了久違的曹蘭、曹蘭母親豫劇小生劉海燕及劉淞山的妻子（山嫂），山嫂提及劉淞山4日剛回來時，兩人一起做飯、聊天，沒想到傍晚他卻突然臉色發黑、胸口不適，緊急送醫後不到24小時就安然離世，「還好有送醫，多撐了一點時間，讓我們母女可以跟他說說話，也讓他知道情況真的很嚴重，最後接受不開刀，順其自然地走。」

三嫂提到，比起劉淞山20年前製作《大愛劇場》期間，突然遭逢一雙兒女因車禍離世，那種「白髮人送黑髮人」的痛，他們已經承受過一次了。陳凱倫說，最讓人心疼的是，劉淞山曾跟妻子說過：「你為這個家付出太辛苦了，我希望以後能好好照顧你…」沒想到才開心返台過年，卻不到24小時就天人永隔，讓他不禁感嘆：「生命，真的是太無常了。」



