返台養傷變惡鄰／楊宗緯二度發聲！ 曬報案單提告自清：世界自有平衡

歌手楊宗緯遭鄰居指控是惡鄰居。（翻攝自橫店影視城官方微博）

本刊近日獨家揭露歌手楊宗緯被鄰居指控佔用公共空間、破壞公物、家人有不當行為等，引發「惡鄰風波」。他先於19日透過微博否認指控，並強調相關糾紛源自前一屆委員因保全招標問題心生不滿，才以爆料方式報復。他昨晚（20日）再度發聲，公開報案證明單，宣布已正式提告散布不實言論者，將以法律捍衛名譽。

楊宗緯今年8月在中國演出時從舞台摔落後返台休養，近期才逐漸恢復行程，卻碰上社區內部矛盾被揭露。有住戶指控他身為主委卻未妥善處理事務，使社區長期分裂。對此，楊宗緯19日已透過微博發表長文，強調自己與家人並未做出爆料指稱的行為，也轉發民代影片，指過往住戶間的恩怨才是爆料的真正原因。

惡鄰指控是真的假的？糾紛從何而來？

他也貼出社區聊天紀錄，鄰居在訊息中表示「我們都知道你一直都是很好的鄰居」，並感謝他願意冒著名人風險擔任主委，指社區多年問題複雜，「爛太久了」才導致內部矛盾不斷。有住戶更透露，自己的遭遇與楊宗緯類似，群組長期存在冷漠與霸凌，暗指爆料者早有針對性。

為何風評兩極？社區內部到底發生什麼事？

據了解，該社區對他評價分成兩派，有住戶力挺他與建商、里長等人關係融洽，也肯為社區事務奔走；但反對者則質疑他管理方式有問題，使社區矛盾加深。隨着爆料發酵，許多網友開始關注事件真相。

廣告 廣告

楊宗緯昨晚再度發文，感謝民代與教育界人士聲援，並寫下：「堅持做正確的事，也相信世界自有其平衡之道。」他強調尊重每個人的選擇，但「所有行為都會帶來相應的後果」，正式宣布提告妨害名譽與洩露個資。對於相關不實內容，他將透過法律途徑逐一澄清。

楊宗緯對爆料者提告。（翻攝楊宗緯微博）

更多鏡週刊報導

返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情

返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

返台養傷變惡鄰1／買下整層2戶打通「梯廳堆滿雜物」 管委會公告遭楊宗緯無視