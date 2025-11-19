返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。
多次違規 毀損公物置之不理？
住戶指出，楊家人在社區屢屢違規，包括在梯廳堆滿鞋子與私人雜物、不理會管委會公告要求清空，甚至被指控楊家人曾在公共空間隨地便溺，提醒後卻遭楊宗緯回嗆。加上楊宗緯看到機械停車位故障時選擇置之不理，使不少住戶感到無奈。
爭議曝光後，《民視新聞網》取得社區LINE群組對話截圖，疑似楊宗緯的帳號在群組中寫下「丟臉」，並呼籲其他住戶「千萬不要接受訪問，拜託」。他也在群組指出，爆料是因某位住戶與另一名住戶有嫌隙，稱事件是「狹怨報復」，並表示「已經知道是誰弄的了，後續處理！」
住戶澄清 是前委員挾怨報復？
不過，隨著爭議延燒，也有住戶出面澄清。據《民視新聞網》報導，有住戶表示，楊宗緯家人高齡「也許爸爸年紀大，有點尿失禁但不能這樣講啊，清潔人員有去處理就好了。」並幫忙澄清外界報導與事實不同。也有住戶強調，換保全並非楊宗緯獨自決定，而是住戶普遍對前保全公司不滿，包含帳務問題等，才會更換。
新北議員蔡淑君表示，接獲住戶陳情告知，表示可能因前屆保全與前任委員在招標中未得標而心生不滿，對楊宗緯產生報復心態，才會出現不實指控。
而楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
返台養傷變惡鄰1／買下整層2戶打通「梯廳堆滿雜物」 管委會公告遭楊宗緯無視
返台養傷變惡鄰2／被提醒「家人便溺」楊宗緯卻罵人 當上主委撤換保全引眾怒
