返台養傷變惡鄰／議員揭「挾怨報復內幕」 楊宗緯PO好鄰居對話證據反擊

楊宗緯被鄰居指控惡鄰居，稍早透過微博曬其他鄰居的聲援反擊。（翻攝自微博＠楊宗緯國際鴿窩後援會、楊宗緯）

今本刊獨家揭露歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，不過日前在舞台意外掛彩返台療傷的他，遭鄰居控訴多項擾人罪狀，擔任自家大樓主委，卻當得是民怨四起。對此，楊宗緯稍早透過微博發文回應了。

楊宗緯當起自家大樓主委，當得卻是民怨四起，被鄰居指控雜物佔滿梯廳、家人隨地便溺等，讓一名住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，批評種種行徑「很缺德」。

挾怨報復內幕曝光？

對此，楊宗緯今（19日）透過微博發文回應，否認自己與家人如爆料內容所言，並轉發國民黨新北市議員蔡淑君的影片，據議員說明指楊宗緯被爆惡鄰的糾紛，起因是上屆委員與保全招標未得標，因此對主委挾怨報復，懇請外界多加查證比較公平。

廣告 廣告

另外，楊宗緯也轉發鄰居關心的訊息，只見訊息指「我們都知道你一直都是很好的鄰居」，更有私訊提及，「這個社區爛太久了，他身為名人冒著被攻擊的風險，還願意出來，真的很感謝。這裡的住戶冷漠與鄉愿居多……。」楊宗緯也感謝住戶們的支持與關心，並在文末寫道「打壓或污名不該成為轉發正義的恐懼」，也藉此正式反擊爆料。

楊宗緯北鄰居指控惡鄰居，稍早透過微博反擊。（翻攝自微博＠楊宗緯）

更多鏡週刊報導

約9人到學校野戰拍片「新北男警身分曝光」 背景被認出！校方急報警護校譽

高市早苗一句「台灣有事」 中國49.1萬張飛日機票取消！損失恐飆2.2兆日圓

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐