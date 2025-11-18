返台養傷變惡鄰3／楊宗緯選上主委「背後有人力挺」 起底昔日黑歷史因1事獲緩起訴

楊宗緯（左）在《超級星光大道》一戰成名，還跟主持人陶晶瑩（中）、選手盧學叡（右）走上金鐘獎紅毯。

楊宗緯在社區風評十分差勁，令人好奇的是，他這樣為何還選得上主委？

據住戶向本刊透露，由於該處屬小型社區，有建商保留戶和不少長輩，楊宗緯和建商關係很好，也頗有長輩緣，在他們力挺下，成功當選；也就是說現在社區出現一半的挺楊派，以及一半的反楊派。

好好一個歌手出任主委，導致了社區情感分裂，從而衍生天下大亂的局面，跟楊宗緯過往常惹爭議的行徑毫無違和。歷來包括年齡造假事件，後因偽造證件被檢方緩起訴；與經紀人許安進發生合約糾紛、演唱會遲到、忘詞且沒致歉；還有在社群媒體上發文暗諷其他歌手等。

楊宗緯（左一）在《聲生不息寶島季》屬於張信哲戰隊成員，重新演繹李宗盛的〈山丘〉獲得好評。右起張杰、張韶涵、張信哲、莫文蔚。（翻攝自聲生不息寶島季微博）

出身桃園中壢的楊宗緯，過往有報導形容楊父相當樸實親切，而且以兒子為傲，從小品學兼優、能言善道，還是高材生，考上台大法律系，讀了一年後又轉學考上國防大學法律系，但都沒有畢業。楊父不贊成楊宗緯當歌手，「我本來希望他將來就當個法官或律師都很好，但他說想去念師大當老師，我也沒意見，反正他也不是愛亂花錢的小孩，想念書也是好事，就讓他念，結果竟然跑去唱歌。」沒想到低調賺錢讓家人北上生活的他，被狠批成了製造麻煩的惡鄰居。

