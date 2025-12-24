返國帶回免稅菸酒禁轉售 臺北市財政局機場加強宣導

行李手推車設置看板，免稅菸酒禁轉售達到宣導效果。(記者李叔霖攝)

▲行李手推車設置看板，免稅菸酒禁轉售達到宣導效果。(記者李叔霖攝)

隨著民眾出國旅遊熱度不斷推升，從國外或機場免稅店購買菸酒商品的旅客也大幅增加，進而可能發生民眾不諳相關法令，將攜帶入境的免稅菸酒違規轉售情形。臺北市政府財政局提醒，免稅菸酒僅能提供「自用」或是「贈送」，不得販售，一旦查獲違規販售行為，將以販售私酒論處，依菸酒管理法規定處以新臺幣3萬元至50萬元罰鍰。

「菸酒管理法」第46條規定，販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸、私酒者，處新臺幣3萬元以上50萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣50萬元者，處查獲物查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高以新臺幣6百萬元為限。配合提供其私菸、私酒來源因而查獲者，得減輕其罰鍰至1/4。

廣告 廣告

臺北市財政局提醒，隨著出國風氣盛行，許多人返國時也會在機場免稅店購買菸酒攜帶入境，有時候因為無法自用或轉贈，改以販售方式處理，就會觸法受到處罰。適逢12月耶誕假期及跨年，為民眾出國旅遊高峰期之一，根據旅客總運量數據，桃國園際機場2024年達到4,500萬人次左右，臺北市財政局鎖定返國旅客為主要宣導對象，自114年12月1日起連續1個月，於桃園國際機場第二航廈刊登行李手推車宣導廣告，利用在等候提領行李的「黃金等待時間」，直接有效地傳遞「免稅菸酒禁轉售」的法規資訊給旅客，希望讓每一位民眾都能在符合法規之下，輕鬆享受假期，安心購買想要的商品。

現場受訪旅客張先生表示，原本不知道免稅菸酒禁止轉售，但從行李手推車看到宣導內容才清楚了解相關規定與罰鍰金額，讓人印象深刻；旅客李先生說，他有看到這個行李手推車看板，認為這樣提醒免稅菸酒禁止轉售相當直接有效；旅客王小姐說，自己會購買免稅酒，看到這個宣導看板之後，才知道免稅酒禁止轉售。

旅客趙先生強調，這類宣導對於不清楚規定的民眾來說相當有幫助，能在返國當下就獲得正確資訊，就不會觸法；旅客呂先生說，以前就知道免稅菸酒禁轉售，但不知道會有相關罰鍰，現在獲得這項訊息也會告訴親朋好友。現場受訪民眾普遍透過臺北市財政局本次宣導，更加了解菸酒法令。

財政局胡曉嵐局長表示，為維護菸酒市場秩序與守護市民健康，將持續加強私劣菸酒之查緝，亦會強化網路巡檢，以降低透過Facebook、Instagram等社群媒體或拍賣網站販售菸酒品情形之發生，呼籲民眾勿以身試法。

臺北市財政局進一步表示，如發現違反「菸酒管理法」情形，可以撥打市民服務熱線1999轉分機6294，也可透過檢舉信箱prosecute01@gov.taipei提出檢舉，如經查證屬實，檢舉人可獲得以罰鍰及沒入物變價款總額20％計算的檢舉獎勵金，每案最高額可得新臺幣600萬元獎金，歡迎民眾共同打擊不法行為。