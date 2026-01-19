返國直播翻車！中配恩綺遭公安「當街帶走」 反共網紅諷：完美展現警察國家本質

中配恩綺返回中國後繼續直播，言論不時吃台灣豆腐。翻攝自恩綺抖音



中配恩綺去年3月底因在台鼓吹武統言論，和其他鼓吹武統的中配「亞亞」、「小微」一樣，主動離境返回中國。不過恩綺返回中國後，仍持續原先的直播事業，繼續吃台灣豆腐，還自稱來自「中國台灣」並做起街訪，自詡是「兩岸交流平台」，聲稱要讓台灣同胞看看中國的真實狀況，並非外界「宣傳」的那樣水深火熱。沒想到近日她在中國直播時，被公安當街帶走，引起外界熱議。知名反共YouTuber「九醬」也分享恩綺的直播影片，嘲諷恩綺想展現祖國強大，「結果反讓大家見識到『想抓就抓』的警察國家本質。」

恩綺回到中國後重啟原本的直播事業，不但屢屢上傳影片痛批被民進黨政府打壓，還不斷消費台灣話題，並自稱「中華好兒女」、「英雄」，儘管在台灣受了委屈、回不去家，仍要堅強開直播，將中國的「真實面」傳遞給台灣同胞。

不過近日恩綺再度於街上直播，並和觀眾聊天互動時，突然被當地公安「關心」，還強硬要求恩綺先關掉直播。據了解，恩綺當天原本正在進行街訪，不過疑似談到退休軍人領取高額退休金等敏感話題遭舉報，不但被質疑危害國家安全，甚至還被當成間諜。

過了一段時間恩綺回到直播間，不過臉色看起來相當難看，甚至還哭了起來，委屈表示「我是在為祖國做貢獻的大家，好不好……這條路很難很難，有很多網軍會舉報的」，還透過鏡頭向大家喊話，強調她是清白的，是被台灣趕回去的「愛國中配」。

九醬對此直言，恩綺這種被驅逐出境的陸配，明明標榜自己是堂堂正正的中國人、宣揚武統，行為卻完全相反，「說到底，張嘴閉嘴離不開寶島、離不開台灣的，就是你們這些被驅離的陸配！深淵不就是你們這些武統陸配的家嗎？怎麼只能把台灣當家呢？那你們把偉大的祖國擺在哪裡？」並向恩綺喊話，「妳應該跟他們講，妳是堂堂正正、土生土長的中國韭菜！」

