返家落跑4年還砍人！花蓮外役監逃犯康育豪中國返台秒被逮

桃園地檢署。呂志明攝



花蓮自強外役監一名受刑人康育豪，2022年3月間申請返家探視親屬時，逾假未歸趁機脫逃，隨即遭通報列為通緝犯。康男逃亡期間竟還涉入一起砍人案，之後潛逃出境，躲藏近4年。康育豪日前自中國搭機返台時，在桃園機場遭移民署攔查、警方逮捕，結束長達4年的逃亡生涯，經檢察官複訊後，已發監執行。

警方調查指出，康育豪原在花蓮自強外役監服刑，2022年3月21日獲准返家探視親屬，卻未依規定返監，監方通報後由警方發布通緝。康男逃亡期間，再度犯下重大刑案，涉嫌夥同2名楊姓、包姓男子，因線上博弈糾紛結怨，埋伏於桃園區中平黃昏市場附近，持刀砍殺桃園「黑人家族」成員郭姓男子10多刀，造成對方重傷。

案發後，楊姓與包姓同夥隨即遭警方逮捕歸案，並依法送辦，但康育豪再度逃逸，隨後潛逃至中國大陸，持續躲藏行蹤。警方指出，康男在逃期間身背多條通緝案件，成為列管對象。

直到本月5日，康育豪自中國搭機返台，於桃園機場入境時，因身負4條通緝，遭移民署即時攔下，並通報航警局到場確認身分，當場將其逮捕。康男隨後於6日上午被移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署表示，康育豪並非由桃園地檢署發布通緝，但因是在機場遭航警逮捕，依法就近移送桃園地檢署處理；考量其仍具受刑人身分，檢察官複訊後，已先行發監至桃園監獄執行。後續康育豪實際應回哪一所監獄服刑，仍將由原先負責執行的檢察機關另行決定。

