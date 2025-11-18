返家路變煉獄！朝聖巴士撞油罐車引燃火海 45死僅1人生還

（記者許皓庭／綜合報導）沙烏地阿拉伯17日凌晨發生嚴重交通事故，一輛載有印度朝聖者的巴士行經麥加前往麥地那的高速公路時，與柴油油罐車猛烈撞擊後瞬間起火，火勢迅速吞噬車體，造成車內45人罹難，僅有1人倖存。由於大火將巴士燒毀，事後身分確認作業也面臨相當困難。

圖／沙烏地阿拉伯17日凌晨，發生一起巴士與油罐車猛烈撞擊後瞬間起火的嚴重交通事故，造成車內45人罹難，僅有1人倖存。（翻攝 Manakdeep Singh Kharaud X）

根據《海灣新聞》等多家外媒報導，事故發生於當地時間17日凌晨約1時30分，地點位於距離麥地那約160公里的穆夫里哈特（Mufrihat）路段。巴士上的乘客多為印度籍民眾，剛結束朝聖行程返程途中遇上意外。印度媒體指出，事發時多數乘客正在休息，來不及反應便遭火勢波及。

印度警察局長薩賈納爾（V.C. Sajjanar）表示，依目前掌握的狀況顯示，事故中共有45名朝聖者失去生命，僅一名印度籍男子成功逃生，目前仍在醫院治療。由於車輛全毀，許多罹難者難以立即確認身分，相關單位正持續比對資料。

印度總理莫迪得知消息後在社群平台發文表達哀悼，他表示對事故深感悲痛，向死者家屬致以慰問，並強調印度政府駐沙烏地阿拉伯的外交團隊將提供全力協助，確保相關資訊能盡快與家屬確認。印度駐利雅德大使館與駐吉達總領事館已啟動應急機制，對外公布聯絡方式協助家屬尋求支援。

事故發生後，沙烏地民防部門與警方迅速前往現場展開救援，但巴士因猛烈撞擊起火，救援行動面臨高溫及濃煙影響。現場照片顯示，巴士已被燒成骨架，油罐車同樣受到嚴重損毀。民防單位指出，火勢於控制後才得以進一步搜尋車內狀況。

另一方面，印度駐吉達領事館成立24小時控制中心，並與德里泰倫加納邦代表處共同協調，持續確認罹難者名單與是否有其他印度籍朝聖者受到影響。領事館也與當地醫院保持聯繫，掌握唯一生還者的醫療狀況。

目前沙烏地官方仍在調查巴士與油罐車發生碰撞的確切原因，包括道路情況、是否涉及疲勞駕駛及油罐車狀態等因素。相關事故報告將在完成調查後對外公布。

#BREAKING Heart-wrenching scene on Mecca-Medina Highway near Jeddah bus with 42 Indian Umrah pilgrims collides with tanker bridge in flames! Video reveals the tragedy with many from Hyderabad among the victims.

Our Embassy in Riyadh providing all possible assistance #SaudiArabia pic.twitter.com/UU5bS8GKE5 — Manakdeep Singh Kharaud (@Iam_MKharaud) November 17, 2025

