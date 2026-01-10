返家驚見小三全裸躺床！偷腥夫裝傻瞎掰：打掃家裡 正宮怒提告求償勝訴

記者林盈君／基隆報導

去年4月間，基隆市一名陳姓人夫趁妻子不在家，將許姓小三帶回住處，未料曾姓妻子突然返家，驚見丈夫半裸衣衫不整，許女則是僅著內褲躺在主臥床上，當場暴走拿起手機錄影蒐證，陳男見狀起身阻擋，許女披著毯子、出手拉扯曾女頭髮，3人扭打成一團。事發後曾女與丈夫離婚，並對前夫提告求償50萬，案經基隆地院審理，法官勘驗過程影像後，判陳男須賠償20萬元。

曾女返家驚見丈夫帶小三回住處激戰，怒提告求償。（示意圖／pixabay）

據了解，曾女於2022年與陳男結婚，未料去年4月間，她返家後撞見丈夫與許女共處一室，且2人都衣衫不整，許女更是僅著內褲躺在主臥床上。曾女氣炸隨即拿出手機錄影蒐證，丈夫陳男則起身阻擋，許女更是拉扯曾女的頭髮。法院審理時，陳男辯稱當時正在打掃、許女辯稱「剛洗完澡正在穿衣」。

不過法官檢視曾女當天拍攝的畫面，可以認定當天陳男與許女「裸身共處一室」，認為陳男在婚姻存續期間，與許女的交往已逾越一般交友分際，侵害了曾女的配偶權，情節重大，認為曾女請求精神慰撫金有理由，判處陳男賠償曾女20萬元。

