返家魂斷！淡水汽修工遭女駕駛左轉猛撞 頭部重創慘死

【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名24歲陳姓女子昨(19)日晚間開車載男性友人從新莊欲返回淡水住處，行經淡水區民權路往台北方向準備左轉自強路時，在路口與對向往淡水方向行駛的一輛機車發生碰撞，25歲簡姓男騎士倒地，頭部受到重創送醫傷重不治。警方獲報抵達，經酒測陳女數值為0，依過失致死罪嫌送辦。

淡水分局指出，19日晚間10點55分接獲報案，指出在民權路與自強路口發生嚴重車禍，員警獲報趕抵後，初步了解為一名陳姓女子駕駛自小客車，沿民權路往台北方向行駛，準備左轉自強路時，與對向往淡水方向直行，由25歲簡姓男子所騎乘的機車發生碰撞。

警方隨後協助身為汽車維修技工的簡姓男子送醫急救，但由於頭部受創嚴重，最後於晚間11點55分宣告不治，現場無人酒駕，毒駕，訊後依過失致死罪嫌將陳女送辦。

