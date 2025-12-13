返家 醉 後一哩路 轉角與警相遇遭重罰

圖說：臺北市文山第二分局萬盛派出所警員黃章傑、許哲維。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第二分局萬盛派出所警員黃章傑、許哲維於近日晚間執行巡邏時，在巡簽章表時，發現一名機車騎士在路口右轉，見警後竟直接停在原地，行徑相當可疑，員警見狀上前盤查，豈料其散發濃厚酒味，隨即向其告知酒駕及拒測相關法令及權益，江男思考後仍選擇拒絕酒測。員警依「道路交通管理條例」第35條第4項及35條第9項製單舉發，並當場移置保管車輛禁止其駕駛。

經了解，江男當晚在中山區與朋友聚餐喝酒後原欲返家，他雖搭乘多元計程車，但並未直接回家，而是在萬隆捷運站下車，騎乘先前停放在捷運站旁的機車，距離住家只剩一小段路，不料途中遭到警方攔查。江男事後表示懊悔，為了貪圖方便反而遭致嚴重後果。

文山第二分局呼籲，飲酒後不駕車，務必多利用大眾交通工具、計程車等方式代步，保障自身及用路人的安全。警方亦提醒若拒絕酒測，依「道路交通管理處罰條例」將處新臺幣十八萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習。