返家3個月遭「綁、灌、吊11樓」酷刑！2歲童被活活虐死 狠父18年關到底

台南2歲謝姓男童自安置返家後僅3個月，便因長期遭生父陳姓男子暴力對待，最終被重擊腹部引發肝臟破裂、胃破裂及敗血性休克身亡。案件歷經國民法官庭一審重判18年、二審維持後，最高法院於4日駁回上訴，全案正式定讞。同居的謝姓生母則因放任虐待、甚至參與部分暴行，遭判2年徒刑，已入監執行。

判決內容揭露，男童原於111年間疑遭虐待被安置，112年7月返回原生家庭後，與謝女、陳男及胞姐同住在租賃旅館。兩人嫌男童「不服管教」，開始頻繁、嚴重地施虐，陳男甚至常於謝女工作外出時獨自加重暴力，過程殘忍程度令人髮指。

虐待究竟有多嚴重？

法院羅列的暴行包括綑綁雙手、以蓮蓬頭水管插入肛門灌水至少2次、抓住領口懸掛11樓窗邊威脅丟下、以冷水沖淋4至5次、手掌重擊後腦勺3至4次、以橡皮筋彈射身體3至4次，以及用熱熔膠條抽打手腳多次。這些施暴行為持續近3個月，社工原本排定訪視，卻在訪視前夕即發生悲劇。

去年10月18日，男童吃完午餐後被陳男以拳重擊腹部2次，再以手掌強力壓迫同一部位，造成肝臟破裂、胃破裂，大量胃內容物流入腹腔，引發腹膜炎與敗血性休克。陳男與謝女直到晚間才發現男童失去反應，緊急送醫仍宣告不治。

母親是否能阻止悲劇？

檢方指出，謝女明知陳男持續施暴，卻不阻止，甚至曾加入綑綁、掌摑，對男童死亡負有重大責任。法院審酌她的作為後，以成年人對兒童故意傷害罪判處2年徒刑。

陳男全案中雖最終坦承犯行，並與謝女達成調解，但法院認定其暴行反覆且殘酷，男童死因與施暴直接相關，量刑並無不當。最高法院認同原審見解，駁回上訴，18年徒刑確定。

