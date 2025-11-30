返工有錢拿 提前上班再給5成補助

為鼓勵失業勞工積極就業，重返職場，除大家熟知的失業給付外，勞動部也提醒，就業保險還有提供「提早就業獎助津貼」，符合請領條件者可提出申請，給付標準為尚未請領的失業給付金額50％，一次發給。

勞動部表示，依《就業保險法》規定，勞工若是非自願離職，且於辦理退保當日前3年內，保險年資合計滿1年以上，並有工作能力及繼續工作意願，但在公立就業服務機構辦理求職登記後，14日內無法推介就業或安排職業訓練，則可依法請領失業給付。

勞動部提到，若請領期間屆滿前受雇工作，並依規定參加就業保險滿3個月以上，得向勞工保險局申請提早就業獎助津貼，給付標準按尚未請領的失業給付金額50％，一次發給。

勞動部舉例，阿榮失業後每月請領2萬元的失業給付，最長可領6個月，但領到第3個月時找到新工作，還有3個月失業給付沒領完。因此，當阿榮再受雇工作並累計參加就業保險滿3個月以上時，就可以再請領相當於1.5個月失業給付，即3萬元的提早就業獎助津貼。

勞動部補充，經統計114年截至8月請領失業給付的勞工中，約有近4成、約2萬2千人領取提早就業獎助津貼。同時也特別提醒勞工，於符合請領資格之日起2年內，可以書面申請，也能透過行動電話認證、自然人憑證等方式登入勞保局e化服務系統線上申辦，不受上班時間限制，並節省郵資或送件的時間，可多加利用。