返老還童不是夢！MIT突破性研究：mRNA技術助「老化細胞重新開機」

美國麻省理工學院(MIT)與博德研究所(Broad Institute)攜手完成的最新研究顯示，透過將mRNA輸送至肝臟，成功讓老年小鼠的T細胞數量回升並強化免疫反應，為逆轉免疫系統老化帶來突破性進展。這項研究成果已刊登於國際頂尖期刊《Nature》。

逆轉老化不再是夢！研究顯示若能讓身體的T細胞持續增生，就能讓免疫系統重新開機。（示意圖／Pixabay）

人體的免疫防線主要仰賴T細胞來辨識並攻擊病毒、細菌及癌細胞，而這些細胞需在胸腺中成熟。然而胸腺從成年早期便開始萎縮，這種「胸腺退化」現象使得約70多歲的長者胸腺幾乎停止運作，新生T細胞大幅減少，導致免疫反應遲緩且減弱，成為年長者容易感染疾病的關鍵因素。

研究團隊採取有別於傳統的創新路徑，不直接將免疫生長因子輸送進血液或用幹細胞重建胸腺。MIT教授張鋒(Feng Zhang)表示，「我們的方法更偏向於合成方法，誘導人體創造一個臨時的『工廠』，模擬胸腺的功能」。科學家選定肝臟作為關鍵角色，因為即使在老年階段，肝臟仍能大量製造蛋白質，且血液中的免疫細胞都會經過肝臟，是釋放免疫訊號的理想位置。

這項研究目前仍停留在動物實驗階段，距離實際應用在人類身上，還需要進一步驗證安全性與效果。 （示意圖／Pixabay）

研究人員將3種對T細胞成熟至關重要的免疫訊號分子包裹在mRNA中，再利用脂質奈米顆粒(Lipid Nanoparticles)送入體內。當這些mRNA進入肝臟細胞後，會短暫指示細胞製造免疫訊號，等同於在體內打造一座「臨時免疫工廠」。實驗中，科學家將mRNA顆粒注射到18個月大的小鼠體內，這個年齡層相當於50多歲的人類。

接受注射後的小鼠體內T細胞數量與多樣性明顯增加，功能也獲得改善，免疫反應大幅提升。不過，這項研究目前仍停留在動物實驗階段，距離實際應用在人類身上，還需要進一步驗證安全性與效果。團隊接下來也將研究這種方法是否同樣能改善其他免疫細胞的功能。

