返鄉「學做達悟人」《大海浮夢》夏曼藍波安攜兒完成造舟心願

記者許瑞麟報導／文學紀錄片《大海浮夢》以夏曼藍波安（Syaman Rapongan）為主角，是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片。由導演周文欽與團隊歷時四年上山下海拍攝，完整紀錄他與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊旅程。夏曼藍波安自青年返鄉，從父親身上習得達悟部落傳統技能，並決心以身體先行延續族人的海洋智慧。

夏曼藍波安真正的人生起點是在故鄉蘭嶼的海上，他曾在台北求學摸索，年輕歲月的艱難與迷惘讓他逐漸察覺，大海始終在記憶深處召喚。他最終帶著一家四口返回蘭嶼，重新學習族人捕魚、潛水、造舟等傳統技藝與生活技能，也在與海的近距離相處中理解到，島上族人以口語傳述的經驗與故事，本身就是「海洋文學」。這段返鄉重新「學做達悟人」的歷程，也成為他之後創作與生命的重要基礎。

夏曼藍波安以身體先行延續族人的海洋智慧。（圖／目宿媒體提供）

《大海浮夢》日前在金馬影展世界首映，導演周文欽回憶，跟著夏曼下海後才真正明白：「夏曼老師在水裡的優雅，是我怎麼追都追不到的。」夏曼則認為靠身體去理解海、學會在能力所及之處停下、感受，並在面對海的贈予時保持謙遜，成為他與兒子共同的生命教育。

夏曼藍波安的兒子施藍波安跟隨父親腳步學習造舟技能。（圖／目宿媒體提供）

片中可以看見上山伐木時，夏曼藍波安在山林間想起父親的身影，他說：「Pikavangan（二人四槳的拼板舟）是一首男人的史詩。」這種雙人拼板舟是達悟族於飛魚季重要的捕魚工具，承載族群文化、技藝與榮耀，更是男孩邁向成年不可或缺的生命學習。夏曼常說：「拼板舟的精神在於一個家庭建立它的海洋基地，船是一個不變的連結。」而這段造舟的日常，是對兒子的承諾、對父親的緬懷，也是對海洋的回應。

《大海浮夢》預售套票已於博客來正式開賣，將於2026年1月9日在台上映。

片中可見夏曼藍波安父子啟動拼板舟旅程。（圖／目宿媒體提供）

