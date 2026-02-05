返鄉列車傳遞善意力量 高速傳愛助憨兒技職培力與偏鄉教育

記者鍾和風/高雄報導

支持喜憨兒「高速傳愛」計畫，讓返鄉路成為傳遞善意的起點、協助憨兒共融學習。下個禮拜即將迎來農曆春節九天連續假期，預估不少旅客將搭乘高鐵返鄉過年。喜憨兒基金會與台灣高鐵共同推動「2026高速傳愛助學計畫」，希望幫助憨兒持續學習與培力成長。高鐵旅客與社會大眾可透過列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱，或掃描信封上的QR Code進行捐款，讓返鄉旅程成為傳遞善意的起點，也讓溫暖一路向前。

喜憨兒基金會觀察，多數心智障礙者在離開校園後，仍需系統性的支持與訓練，才能累積能力邁向自立；另一方面，偏鄉學童則因資源與環境限制，使學習歷程面臨挑戰。如何讓學習不因身分、年齡或距離而中斷，已成為社會迫切關注的重要課題。為回應這項需求，喜憨兒基金會攜手台灣高鐵發起「2026高速傳愛助學計畫」，並於今年元旦正式啟動，活動推出後已獲不少旅客認同響應，其中一名楊姓小朋友更連續捐款8次，讓工作人員深受感動。

喜憨兒基金會長期深耕技職培力，透過技職訓練、生活支持與社區參與，陪伴心智障礙者逐步建立能力。基金會董事長蕭淑珍表示，基金會成立30年來，已陪伴全台超過9,000位憨兒與家庭，目前在全台設有超過100處服務據點，提供穩定安全的學習與實作環境，讓憨兒能在日常節奏中練習工作技能，逐步走向穩定生活。

「高速傳愛助學計畫」啟動，活動自 1 月 1 日至 3 月 2 日，邀請旅客以行動支持共融學習。(圖/喜憨兒基金會提供)

在基金會持續努力下，憨兒親手製作的烘焙點心也延伸服務至偏鄉地區，透過企業與社會大眾支持，將學習成果分享給更多需要幫助的國小學童。17年來已送出超過113萬份餐盒，不僅改變憨兒的人生軌跡，也轉化為支持他人的力量，使善意在不同生命之間持續流轉與累積。此次與台灣高鐵攜手推動「高速傳愛助學計畫」，核心精神即為「共融學習，讓愛升級」，期盼透過社會大眾捐款，將「高速」轉化為愛的動能，陪伴憨兒在人生與學習路上持續前行。

台灣高鐵公司董事長史哲表示，喜憨兒基金會長年為社會付出，陪伴憨兒依照自己的節奏學習與成長，讓努力得以穩定累積與延續。透過本次專案，期望台灣高鐵不僅象徵交通速度，也能展現社會溫度，呼籲社會大眾踴躍參與公益捐款，共同支持憨兒技職教育並延伸至偏鄉，陪伴更多孩子與家庭。

公益大使曾寶儀走進喜憨兒庇護工場，與憨兒夥伴一同參與烘焙實作，以行動支持「高速傳愛助學計畫」。(圖/喜憨兒基金會提供)

公益大使曾寶儀日前親自走進喜憨兒庇護工場，實際參與學員工作與學習過程。她表示，從揉麵、塑形到出爐，每一道工序都能感受到憨兒專注而真誠的態度，這份用心不僅成就每一顆麵包，也讓品嚐的人深刻感受到溫暖。她認為，「高速傳愛助學計畫」將學習與陪伴融入生活場景，十分感動且值得持續支持，並邀請旅客在跨年與新春返鄉搭乘高鐵與家人團聚時，留意座位前方的捐款信封袋，讓返鄉旅程成為傳遞善意的起點，陪伴憨兒持續學習，也讓溫暖一路向前。

為鼓勵更多民眾參與，「2026高速傳愛助學計畫」活動期間自1月1日至3月2日，凡每月定期捐款500元（12個月以上）或單筆捐款6,000元，即可獲贈「高鐵ESG輕便摺傘」乙個，邀請民眾一同為愛撐傘。

喜憨兒募款專案：https://neti.cc/dVd7Ekd