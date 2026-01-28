返鄉創業照顧雙親 經商失敗幸遇貴人
家住南投草屯的戴先生，過去是軍人，為了照顧生病雙親，返家創業，卻經商失敗，轉開計程車，撐起全家老小生計，生活一度陷入低谷，這時慈濟人送上關懷與幫助，陪伴他度過難關。戴先生後來轉行修車，雙親往生，他與越南籍妻子撫養四名子女，一家六口生活日趨平穩，加入了慈濟會員及富有愛心店，翻轉手心，用善念回饋社會。
自家修配廠裡，戴先生修車、太太協助，默契十足。眼前安穩生活，其實走過坎坷歲月。
52歲的戴先生原本從軍，為照顧生病雙親，退伍經商卻失利，那時上有老下有小，他改開計程車苦撐家計，困境中與慈濟人相遇。
慈濟照顧戶 戴先生：「不曉得哪位善心人士通報了，然後慈濟就來關懷，當場就是眼淚奪眶而出，老婆看到我的那個狀況，她也是那時候跪下去，也是跟著一起哭。」
服役期間曾摔傷，留下腰部舊疾，久坐不適，開計程車時間也難以拉長。
慈濟照顧戶 戴先生：「有時候開太長的話，就是從車門，從車頭走不到車後。」
「後面(胎紋)比較深，(是喔 這樣摸得出來)，摸就知道了。」
戴先生後來轉行修車，做事踏實，有口皆碑。他信仰虔誠，邊聽佛號邊修車，也加入慈濟會員跟富有愛心店，店裡總是放兩個竹筒。
慈濟照顧戶 戴先生：「客人認同我的服務，他給的小費就布施這裡，他自己也可以布施，那我自己就是說，我自己有一個(竹筒)，我的收入的百分比多少，我布施。」
戴太太來自越南，個性溫和勤快，跟著先生照顧公婆，育有四名子女，最大16歲、最小才4歲。平時也隨手做環保交給志工。
戴太太：「現在生活比較好了，我想要幫助別人這樣，可以用一點我的愛心，來幫助更多的人。」
慈濟志工 黃金枝：「那個愛心真的是滿滿的，所以我很感動，他是從一個手心向上的人，慢慢地變成手心向下的人，我們會祝福他越來越好。」
慈濟照顧戶 戴先生：「起心動念的當下是希望，回眸的一瞥，一樣是法喜，堅持我們的信仰，不要迴轉。」
走過生命低谷，戴先生夫妻把接收到的溫暖關懷，化為善念循環，默默傳遞下去。
