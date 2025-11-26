返鄉即斷聯！越南嫩妻婚後「人間蒸發」5年 人夫心碎提離婚

〔記者劉詠韻／台北報導〕男子阿國與越南籍女子小麗(均化名)在台成婚後，對方僅生活數月即返鄉，未料自此五年間音訊全無，遂向法院提出離婚。士林地方法院審理後，認定雙方婚後共同生活時間短暫，隨後分居逾五年，彼此間已無夫妻情份，婚姻基礎徹底動搖，構成民法上難以維持婚姻的重大事由，因此判准。

阿國主張，他與小麗於2018年結婚，並於2019年3月登記。同年3月底，小麗來台與他共同生活，但僅數月後，妻子即於2020年1月19日返回越南，並自此與他斷絕聯繫。此外，他與小麗分居時間至今已超過五年，徒有夫妻之名而無夫妻之實，遂依民法第1052條規定，請求法院裁判離婚。

法院審理時，小麗並未到庭辯論，審酌阿國主張及所附的戶籍謄本、小麗的入出國日期紀錄等證據，確認小麗自2020年 1 月 19 日出境後未再入境台灣。

法官認為，婚姻是以共同生活、同甘共苦為目的，但阿國與小麗分居時間長達五年以上，彼此未有任何互動或往來，顯見雙方均無維繫婚姻之心意，婚姻基礎已然動搖，難期繼續共處，認定夫妻間已無復合可能，判決准予離婚。

