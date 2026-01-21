返鄉手速要快！台鐵春節疏運加開52班次 「這天」零時起開放搶票

即時中心／黃于庭報導

農曆春節將至，許多於異地就學、工作的民眾紛紛返鄉過年，也掀起一波「搶票大戰」。為因應今（2026）年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，自2月12日起至23日，全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號列車，32班為西線對號列車，整體春節連假運能較平日增加6.7%。

台鐵說明，今年春節疏運期間（2/12-2/23），西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。



加開列車訂於1月23日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，台鐵歡迎旅客多加利用，相關加開列車車次、時刻，即日起可於官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）車票於13日零時開放訂購，截至當日上午9時止，總計完成20萬6,970筆、37萬9,537張訂票；另西部幹線則於14日零時起開放，截至當日上午9時止，總計完成11萬9,126筆，共20萬4,249張訂票。

台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，敬請於2日內（含訂票當日），至各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

台鐵加開東線對號列車。（圖／台鐵提供）

台鐵加開東線對號列車。（圖／台鐵提供）

台鐵加開西線對號列車。（圖／台鐵提供）

台鐵加開西線對號列車。（圖／台鐵提供）

春節自強3000型無座票票務規定。（圖／台鐵提供）

