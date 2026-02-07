返鄉拚選舉 柯文哲：回來看媽媽

民眾黨前主席柯文哲（前右二）7日回到家鄉新竹，並與邱臣遠（前右一）合體，出席選戰實務培訓營活動。（王惠慧攝）

年底九合一大選逼近，民眾黨前主席柯文哲7、8日連續2天回到家鄉新竹，並與邱臣遠合體，7日傍晚先到巨城購物中心，出席青年部、國家治理學院暨新竹黨部舉辦的「該你上場：選戰實務培訓營」，吸引大批支持者參與。8日兩人也將赴竹北市場掃街，製作新春斗方。

針對這次回到家鄉跑行程，柯文哲指出，目前國家治理學院與青年部是聯合作業，未來國家治理學院將以青年培訓為主要業務，因此相關活動只會愈來愈多。

柯文哲也說，新竹的選戰實務培訓營是第1場試辦，若成功將推廣到全台各地，作為替民眾黨所有候選人招募志工的重要管道，所以這次訓練班是「Model」，也是一次測試，屬於「Pilot study」，會先試做一次、再修正，找出最適合的模式後推動到全台灣。

柯文哲上台宣講時說，自己幾乎一輩子沒有真正做過街頭演講，大部分都是在螢幕上出現，也笑說自己不是合格的教官，無論是接受媒體專訪或上課、演講都比較多，真正站在街頭面對群眾的經驗其實並不多。

「今天是來當教練，不是來當學生。」他說，還是要常常回來看看媽媽、盡到責任，強調「家鄉在哪裡，心就在哪裡」，回到新竹看看家人是理所當然的事。除了探望家人，也順便拉抬一下台灣民眾黨在新竹的選情。

柯文哲也指出「真正的人生是關關難過、關關過」，所謂幸福快樂並非隨手可得，「不是天天在過年」，人生的真實樣貌就是遇到困難、克服困難，甚至要學習「不要把困難當困難」，這才是人生哲學。