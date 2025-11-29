返鄉族注意！TPASS 2.0 優惠12月再升級 國道客運最高回饋30%
[Newtalk新聞] 交通部自12月1日起升級推出「TPASS2.0 公共運輸常客優惠方案」，針對全台91條中長途國道客運路線(西部70公里以上及東部國道客運)提供更高回饋，每月搭乘達指定次數，最高可享30%乘車金回饋；每卡每月回饋上限則為新台幣2500元。其餘公共運輸則依現行回饋條件計算。
公路局指出，TPASS 2.0 政策將擴大受惠返鄉遠行民眾。針對西部70公里以上及東部國道客運路線設計較易達成之回饋門檻，每月搭乘2次即可享回饋。以7513台北市—高雄市路線為例，每月搭乘2次可回饋241元(每次803元×2次×回饋15%)；每月搭乘4次可回饋964元(每次803元×4次×回饋30%)。
國光客運並舉例，如果遇大節日連假推出6折優惠，以台北-嘉義路線為例，原價467元的票，在連假購買4張並加上30%回饋後，平均票價最低為196元，等同約42折。為協助民眾加入常客優惠方案，公路局已協調客運業者自11月29日起在北、中、南各大轉運站舉辦「加碼登錄送」活動，共10場次，提供現場教學、回饋說明，完成互動與登錄即可獲得精美小禮物。
同時，TPASS 2.0 也開放電子支付納入累計，包括「悠遊付」、「iPASS MONEY」、「icash Pay」。民眾即日起可於各票證公司APP登錄電子支付帳號成為TPASS 2.0 常客優惠會員，12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶；如使用電子票證卡，可至該局公運常客優惠平台點選進入各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名者無須重複登錄；回饋金自次月25日起可於四大超商櫃台、台北捷運悠遊卡加值機或票證公司APP靠卡領取。
