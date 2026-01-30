返鄉注意！清明4天連假 離島機票「這時間」開搶
即時中心／林耿郁報導
今（2026）年度清明連假，將從4月3日起，一直延續到4月6日，共計4天；交通部民航局宣布，將從下週一（2月2日）上午9點起開放民眾訂票，本次連假將提供多達1,440架次航班，預計有11.8萬個位置服務旅客需求。
手腳要快！今年清明節有4天連假，交通部民用航空局發布新聞稿表示，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,440架次，計118,730個座位數，並自2月2日（星期一）上午9時起開放訂位。
民航局規劃，4月2日（週四）至4月7日（週二）為航空疏運期，共計6天。清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。
各航線運能提供方面，澎湖航線752架次、58,032個座位數；金門航線532架次、50,048個座位數；馬祖航線156架次、10,650個座位數；上述3離島航線共計提供1,440架次、118,730個座位數。
民航局提醒旅客，此次清明節連假，尖峰時段4月2日至4月4日台灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日，離島出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源，獲得更有效之利用。
旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。
此外，清明節假期適值台灣及外離島霧季，航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。
原文出處：快新聞／返鄉注意！清明4天連假 離島機票「這時間」開搶
