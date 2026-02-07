返鄉與邱臣遠合體 柯文哲：回來看媽媽 也拉抬一下選情

民眾黨前主席柯文哲7日回到家鄉新竹，並與新竹市副市長、新竹黨部主委邱臣遠合體，出席選戰實務培訓營活動。（王惠慧攝）

柯文哲7日回到家鄉新竹，並與新竹市副市長、新竹黨部主委邱臣遠合體，出席選戰實務培訓營活動。（王惠慧攝）

民國115年九合一大選逼近，民眾黨前主席柯文哲今天(7日)回到家鄉新竹，並與新竹市副市長、新竹黨部主委邱臣遠合體，出席青年部、國家治理學院暨新竹黨部舉辦的「該你上場：選戰實務培訓營」，吸引不少支持者駐足聆聽。

柯文哲上台宣講時說，自己幾乎一輩子沒有真正做過街頭演講，大部分都是在螢幕上出現，也笑說自己不是合格的教官，無論是接受媒體專訪或上課、演講都比較多，真正站在街頭面對群眾的經驗並不多。

「今天是來當教練，不是來當學生，」他說，因為還是要常常回來看看媽媽、盡到責任，強調「家鄉在哪裡，心就在哪裡」，回到新竹看看家人是理所當然的事。除了探望家人，也順便拉抬一下台灣民眾黨在新竹的選情，這是必要的工作。

廣告 廣告

柯文哲也指出「真正的人生是關關難過、關關過」，所謂幸福快樂並非隨手可得，「不是天天在過年」，人生的真實樣貌就是遇到困難、克服困難，甚至要學習「不要把困難當作困難」，這才是人生哲學。

最後，柯文哲再次強調，自己這次主要角色是教員，雖然未必擅長街頭宣講，但能夠評論別人講得好或不好，「這是我的專長」，也讓台下支持者會心一笑。

【看原文連結】