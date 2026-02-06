返鄉行李減法術！專家揭秘「縮時保養」：兩瓶輕鬆搞定！

蓓朵娜瀑布霜 EX為品牌長期穩居會員回購率第一名的明星保養品項。(圖/蓓朵娜 提供)

【警政時報 司徒／臺北報導】隨著農曆新年將至，不少民眾已開始準備返鄉行李。面對長達數日的年假，如何縮減沈重的化妝包，同時在親友聚會中維持完美氣色，成為近期女性網友熱烈討論的話題。效率保養專家 PAUL 老師對此提出「行李減法術」，建議選擇高機能、多效合一的品項，僅需「2 瓶」就能搞定全天候的保濕與自然妝感。

行李箱減壓關鍵，縮時保養成為新趨勢，PAUL 老師分析，過年返鄉期間常面臨南北氣候差異、長時間交通移動與作息不規律等問題，肌膚容易出現乾燥、暗沉、妝感不服貼等狀況。若仍依循傳統從化妝水、精華液、乳液、乳霜到多層底妝的保養流程，不僅佔據行李空間，在忙碌的年節行程中也難以確實執行。

效率保養專家 PAUL 老師提出「行李減法術」，建議選擇高機能、多效合一的品項，僅需「2 瓶」就能搞定全天候的保養與自然妝感。(圖/蓓朵娜 提供)

「高效保養的關鍵在於『精準補給』與『即時防禦』。」PAUL 老師表示，今年春節他特別推薦以「瀑布霜EX」搭配「極光 CC 霜」的雙重組合，將原本約20分鐘的保養與上妝流程，大幅精簡至3 分鐘內完成。

蓓朵娜瀑布霜 EX為品牌長期穩居會員回購率第一名的明星保養品項，添加高濃度玫瑰 PDRN，結合獨特的分子破壁轉換科技，猶如瀑布般24小時為肌膚保養。單一產品同時整合化妝水跟精華液的高效養分。實現真正的 ALL IN ONE 高效保養設計。對於過年期間行程密集的狀態而言，瀑布霜EX能以最精簡的一瓶輕鬆保養。蓓朵娜極光 CC 霜以三效合一為核心概念，結合世界頂級保養成分。

蓓朵娜極光 CC 霜「保養 × 潤色 × 防曬」功能。(圖/蓓朵娜 提供)

在防護層面具SPF50+採用獨家三重UV包覆科技，即使長時間外出、頻繁移動，也不用擔心。蓓朵娜產品實力亦獲得多項國際肯定，包括法國設計金獎、英國UBA國際美妝及保養品大獎銀獎、英國全球彩妝大獎世界銅獎，並為紐約時裝週指定使用產品，在專業設計與實際妝效表現上皆備受國際市場肯定。

過年社交不敗秘訣。PAUL老師強調，春節走春與拜年場合最忌諱厚重妝感，過度遮掩反而容易顯得疲憊。只要透過這兩瓶蓓朵娜瀑布霜EX與極光CC霜的雙重搭配，就能輕鬆搞定，這正是2026年開春最具代表性的保養美學趨勢。

