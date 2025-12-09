返鄉釋利多 賴：台積電又要來了

台南市安平產業園區9日晚間舉辦啟用50周年慶典，賴清德總統專程南下參與。他除強調正在爭取美國關稅不超過15％且不疊加，還重申政府將以930億元經費協助產業轉型度過難關。另外，賴清德也公布重磅利多「台積電又要來了」，證實台積電又將來台南設廠，令在場人士相當振奮與期待。

「我要跟大家報告一個好消息，台積電又要來了」，賴清德表示，他在市長任內爭取五奈米、三奈米來到台南新市科學園區這個目前全台灣最大的產業科學園區，現在台積電又要來了，台積電所提出來的各項問題，市長黃偉哲也率領團隊正在積極予以協助解決。

廣告 廣告

賴清德還指出，美國的對等關稅已經進入最後階段，政府的立場就是維持國家利益、維持產業利益，兼顧糧食安全跟國民營養健康地去跟美國談判，希望能夠平衡台美的貿易逆差，也希望台灣能夠強化跟美國的經貿合作關係。我們爭取不超過15％，然後不疊加，這樣的目標再往前邁進。

此外，行政院也提出930億元的幫助計畫，要協助受到對等關稅衝擊的所有的產業，本來預算是880億元，後來提高到930億元，這個預算也好不容易已經通過。這930億大概分4個面向，第一個面向是金融協助、利息補貼、信用保證；第二個提供安定就業；第三個提供的幫助是申請轉型研發的補助；第四個就是幫忙尋找國際其他市場，特別針對受影響的中小微型企業。

賴清德強調，他上任後非常重視中小微型企業，不斷要求國家發展委員會或經濟部一定要提出對策來幫助中小微型企業，一年大概都編了100多億元，用來發展數位轉型導入人工智慧、協助淨零轉型，以及在國際上持續不斷地協助中小微型企業，打出美國以外的市場。