返鄉青年林冠瀚接棒家業 卡里善之樹讓和美重現洋傘產業生命力

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】彰化縣和美鎮曾是全國知名的洋傘製造重鎮，全盛時期，鎮內及周邊多數家庭投入外銷洋傘代工，形塑出彰化獨具特色的產業文化。然而，隨著產業結構轉變與國際市場競爭加劇，洋傘製造逐漸外移，和美也慢慢淡出世界舞台。即便如此，仍有產業精神未被歷史湮滅。在地廠商與返鄉青年持續嘗試突破，其中，由返鄉青年林冠瀚創立的「卡里善之樹」，為台灣洋傘產業寫下嶄新的時代故事。

在「卡里善之樹」還提供洋傘回娘家修理的服務，讓店裡販售出的產品可以永續使用。（圖／記者周厚賢攝）

林冠瀚大學主修資訊工程，畢業後曾在北部電腦公司擔任工程師。十多年前，因家族製傘事業的需要，他毅然放棄台北穩定且前景看好的工作，返鄉接手已外移至中國大陸生產的家族企業。不同於傳統代工思維，林冠瀚以科技人的背景與創新視角，投入洋傘研發，開發具設計感與功能性的現代雨傘產品。同時，他更將位於和美老家的舊廠房，轉型打造為結合產業、文化與觀光的體驗場域「卡里善之樹」，吸引眾多國內外遊客前來，重新認識昔日「洋傘王國」的風華，也看見台灣洋傘的全新樣貌。

廣告 廣告

從台北電腦工程師搖身一變成為和美新世代洋傘製造業者，林冠瀚的轉變述說出對家傳事業所賦予的創新使命。（圖／記者周厚賢攝）

走進卡里善之樹，原本不起眼的老舊洋房，因移植一棵苦楝樹並結合裝置藝術，蛻變為極具特色的觀光景點。林冠瀚表示，「卡里善」為和美的古地名，加上「傘」與「善」諧音，因而命名，象徵產業根源與地方情感的連結。如今，卡里善之樹不僅成為和美最具代表性的產業觀光據點與熱門打卡景點，也成功提升在地雨傘品牌的能見度，實踐社區、居民、遊客與品牌共好的地方創生模式，讓外界重新感受到和美鎮旺盛而持續的生命力。