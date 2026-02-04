返韓計畫曝光？具俊曄授權韓綜公開大S最後時刻… 節目人員心如刀割：最艱難的採訪

「他瘦到說不出話，只剩眼淚。」具俊曄每天3小時車程往返金寶山，一年守候未曾中斷。（翻攝自韓網、經紀公司提供）

女星大S（徐熙媛）離世至今已滿1週年，週一（2日）家屬與多位親友齊聚金寶山，為由丈夫具俊曄親自參與設計的紀念雕像舉行揭幕儀式。外界關注，在完成這場重要儀式後，長時間守在墓前的具俊曄是否將返韓與家人團聚；對此，其身邊人士回應相當低調。

此外，韓粽《名人生老病死的秘密》日前除了播出大S與具俊曄之間感人的愛情故事外，也曝光大S發病後的完整細節，據說是具俊曄點頭授權。

徐熙媛一週年追思儀式在哪？

大S逝世滿一年之際，家屬與親友2日前往金寶山墓園，出席紀念雕像揭幕儀式。該座雕像由具俊曄親自參與設計，象徵對愛妻的思念與紀念，也成為親友追思的重要寄託。

相關人士透露，儀式結束後，整體氣氛平靜莊重，具俊曄在完成這項心願後，心情相較過往略顯平復。

是否返韓過年引關注 具俊曄會在春節前返回韓國嗎？

春節將近，外界關注具俊曄是否會返韓與家人團聚。然而問及具俊曄周邊人士，對方僅簡短回應：「真的不清楚，抱歉。」未正面證實相關行程。

不過，知情者轉述，具俊曄在大S一週年相關儀式告一段落後，已完成心中重要階段，未來行程仍需視其個人狀態而定。

韓國節目如何記錄具俊曄的一年守候？

韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》近日播出特別專題，回顧大S與具俊曄的故事。製作單位透露，來台採訪期間長達3天，過程中深刻感受到具俊曄的哀傷情緒。

韓綜揭露具俊曄深情守候細節。（經紀公司提供）

「他變得非常消瘦，眼睛裡滿是淚水，甚至無法與我們交談。」節目團隊指出，具俊曄多數時間以沉默與流淚回應，最終製作單位決定不進行正式訪談，只以觀察方式記錄他的日常狀態。

具俊曄如何度過徐熙媛離世後的1年？

節目組表示，具俊曄的生活作息相當固定，每天都會從住處前往金寶山墓園，單趟車程約3小時，無論天氣或身體狀況，始終未曾中斷。

「這是我一生中最艱難的採訪，看到一個成年人如此真摯地流淚，讓我心如刀割。如果是電影的話，或許會讓我感覺輕鬆一些。」工作人員心疼地說道。

製作人描述，具俊曄每日準備食物放置墓前，跪下祭拜後坐在一旁，彷彿陪伴大S一同用餐，並反覆觀看她的影像紀錄。這樣的情景，讓節目團隊深受震撼。

為何具俊曄同意節目揭露徐熙媛最後時刻？

節目中也首次揭露大S病發後5天內的相關經過。製作單位表示，這些內容皆經具俊曄授權，希望透過節目留下紀錄，讓外界持續記得徐熙媛。

節目指出，大S是在前往機場途中突發心臟驟停，歷經約14小時搶救仍未能挽回生命。對於外界部分質疑聲浪，節目組強調，具俊曄的初衷僅是希望「所有愛熙媛的人，不要忘記她」。

