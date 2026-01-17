迦毘羅衛冬衣發放 溫暖學童禦寒風

北半球，目前正被冬天的氣息壟罩，在尼泊爾，1月份的天氣，真的是寒意逼人，在迦毘羅衛，卻有不少的學生，穿著薄衫去上學，甚至感冒請假，慈濟陸續接到校長們的請求後，利用二天的時間，前往五所學校，為9百多位學生，送上保暖的毛衣毛帽跟襪子。

緊縮著身軀，雙手放在口袋，還有人是穿著拖鞋來，1月的尼泊爾，寒意逼人，僅有攝氏十度，在迦毘羅衛，許多孩子們，穿不暖，就出門去上課。

新加坡慈濟志工 趙信玉：「衣服都非常單薄，沒有襪子，也沒有帽子，甚至他只是穿夏天的衣服二件，這樣穿而已。」

家長買不起冬衣，校長們捨不得孩子受凍，一直陪伴在旁的慈濟志工，伸出援手。

賈納塔基礎學校校長 莎蜜拉．庫爾卡：「天氣寒冷，加上家長經濟條件不好，買不起保暖的衣服，有你們的幫忙能提高學生來上課意願。」

蘭布薩加爾學校校長 拉瑪．阿查里亞：「志工請我們準備一份學生名單，我向這里辦公室申請許可，準備好學校文件提交給慈濟，慈濟對孩子們的幫助，甚至比他們的父母還多。」

心疼孩子們，志工是加快採購流程，而且事先統計好尺寸大小，要讓每一位都能拿到對的衣服，不到一星期的時間，就前往學校發放。

志工 欣然：「我內心是充滿喜悅，因為我知道透過我們這一點點的努力，孩子們就能獲得溫暖。」

學生 與 新加坡慈濟志工 趙信玉：「你們要說什麼 (謝謝)，現在很冷，在這裡送給大家，大家可以穿暖一點，可以好好的就去上課，不要有生病，不要感冒。」

這次有五所學校校長提出申請，921位學生不用再受寒。

新加坡慈濟志工 趙信玉：「我摸他的耳朵，他的臉都是冷的，都是冰冰的，你很冷，他就點點頭，那我跟他講戴上帽子，這樣會不會比較保暖，他就講 會。」

學生 沙瑪爾．沙阿：「這裡還有這裡讓我覺得溫暖，(還有) 耳朵。」

學生 尼斯瑪．加迪：「我們沒有衣服，所以這個基金會給了我們衣服。」

學生 拉姆薩蘭．穆勞：「我感覺很好，因為我們拿到了冬季衣物，現在我們會固定來學校，好好學習。」

身體暖和了，心也被守護。這份暖心暖意，也會陪伴他們，一起長大。

