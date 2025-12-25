迦毘羅衛寒冬 發放溫暖衣物照顧弱勢

寒冬籠罩尼泊爾迦毘羅衛。為了幫助弱勢度過嚴冬，慈濟志工舉辦冬令發放，送出毛帽、襪子與保暖披肩，為一百六十戶家庭披上暖意。

寒冬籠罩尼泊爾迦毘羅衛，對住在鐵皮屋、茅草屋的家庭來說，牆縫會漏風，又沒有取暖設備，特別難熬，慈濟志工送來溫暖。

新加坡慈濟志工 張愛彬：「我們其實在過去的幾個月，都很頻密地走進這個村里，去做普查和造冊，從中也了解到說，有很多家庭都是在貧窮線下的，孩子也很多，就是希望在這個寒冷的冬天，送禦寒的衣服或者是披肩，可以讓他們有一點點的溫暖。」

這場發放源自一段善的提醒。慈濟志工分享，先前籌備大愛村的土地時，有地主就提到，貧民區的冬天缺乏禦寒物資，志工們決定行動，展開一戶戶訪查，了解人口、收入與生活狀況，希望不漏掉任何需要的人，也為長期陪伴打下基礎。

居民 比妮塔.喬達里：「你們以前也給過我們，給了我2個女兒2條毯子，也給了2件襯衫、褲子，還有一套衣服，很暖。」

里長說，過往這裡一到冬天就常有人生病，感謝慈濟的及時發放。

第六里里長 藍吉特：「這些人買不起這些物資的，現在他們拿到了，能穿得溫暖，感到快樂，我也為我的里民感到高興。」

現場11位在地青年志工服務，發送的物資包括毛帽、襪子與保暖披肩，照顧一百六十戶家庭。

青年志工 比妮塔.索納爾：「村民都向我們說謝謝，感謝我們在冬天想到他們，發放禦寒物資。」

居民 香蒂：「(竹筒歲月)教我，如果賺10尼幣，我會存1尼幣，如果賺一千，就存一百，如果我遇到更貧窮無助的人，我會把這些錢拿去給他們吃，盡量幫助他們。」

帶動彼此相互扶持，收到物資的居民都笑得格外開朗。這個寒冬，身心都溫暖。

