迦毘羅衛將蓋大愛屋 前置準備馬不停蹄

慈濟將在這裡興建兩百戶大愛村 志工從回饋佛陀故鄉，慈濟將在佛陀的成長之地， 尼泊爾 迦毘羅衛興建200戶的大愛村，12月18日動土，四國五地志工提前前往準備，除了布置現場，也教導縫紉班學員演繹手語，更重要是要找到佛陀當年從王宮東門走出門時的足跡，規畫一條經行之道，這段3.7公里的路途，也讓志工看見了佛陀的慈悲。

尼泊爾時序，進入冬天，清晨低溫不到攝氏10度。這段路途，2500多年前，佛陀也曾走過。

長者 與 志工：「很冷 (你有孩子嗎)，有孩子 家人 太太，(他們有照顧你嗎)，沒有 所以我每天乞討。」

馬來西亞慈濟志工 陳濟亨：「我們走在這條路的時候，我們看到的是，老人 窮人 還有病人，我們看到的是很多，農民 水牛 還有稻田，還有我們看不到那些，舒服的生活，或者是比較好的生活。」

如今，承續佛陀的慈悲，靜思弟子為老人家送來厚衣，傳遞暖意。

馬來西亞慈濟志工 王慈惟：「迦毘羅衛王宮到我們，大愛村的方向 只有3.7公里，我們很想把握這3.7公里的經行，這一路上到底我們，能有什麼樣的見聞。」

回饋佛鄉，慈濟將在迦毘羅衛興建200戶的大愛村，預計在18號動土時，將走過這段佛陀，從成長的淨飯王王宮走入人間的出家之路，20位星馬台，四國五地志工，提前來準備。

馬來西亞慈濟志工 朱國財：「真的滿感動的，我一直再問自己，這麼偉大的事情 我會走嗎。」

這段路難行也要能行，在地志工洛基 感受深刻，2024年時，就展開第一次的普查，六百戶人家，有四百戶沒有土地所有權。

志工 洛基：「他們總是擔心被驅趕，因為他們住在森林局，或其它地主的土地，所以常常被驅趕。」

找尋地點，購買土地，來回波折多，與政府的交涉，更是要一關過一關，當知道是為了幫助窮人，也打開了一道又一道的門。

志工 洛基：「他們問 為何要幫助這群人，他們都是賤民 又髒又亂，會打架 會喝酒而且沒有土地，為何還要幫助他們，我說這就是慈濟來到這裡，想要幫助他們的原因。」

「方 方 向 向 很棒喔，就差你 是在這 不是在那，代表鏡子的意思。」

縫紉班的學員，也積極學習手語，要為動土典禮，增添莊嚴氛圍「2次。」

在大愛村的預定地，挖土機來來回回整地畫線，志工一次又一次確定動線，期待，即將到來的動土儀式，為佛陀的成長之地，帶來改變的開始。

「請諸佛菩薩護佑，動土典禮順利進行。」

