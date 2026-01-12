迦毘羅衛發放日 糧食包親送到家

慈濟在尼泊爾迦毘羅衛，定期關懷貧困家庭，每個月為他們送上糧食，很多家庭有了這分補助後，生活過得稍微寬裕了，他們也開始響應米撲滿的助人行動。

每一包重15公斤的大米，陸續被志工放到廂型車頂的鐵架上，這一天是慈濟在迦毘羅衛的糧食發放日，由本地志工希瑪負責前置和發放路線的規畫，兩組人力帶開，為12戶困難家庭送去物資。

志工 希瑪：「一組有大概4個個案，然後(另)一組有大概5個志工 ，米比較重，所以我們就(請)男生拿那個米，(其他人)有些人拍照，有些人拿米撲滿 有些是寫收據。」

志工 戈文達：「我特別想感謝希瑪，邀請我來參與這次慈善行動，我想感謝慈濟能持續在這裡，做這麼有意義 這麼好的事情，未來只要我工作時間允許，有機會我一定會再來參與。」

獨居長者比須奴，老伴早已過世，兒孫都在外地工作，音訊全無，幸好每個月都有志工來探望她。

獨居長者 比須奴：「我丈夫過世了 之前我會去賣柴火 ，也會到別人家裡當女傭，但現在膝蓋疼痛 做不了那些事，你們送我食物 還有衣服，比我自己的孩子還要關心我。」

年輕母親帕爾巴蒂，一家和公婆同住，接受慈濟的糧食發放後，手頭稍微寬裕，計畫存錢用在孩子的教育上。

慈濟照顧戶 帕爾巴蒂：「以前生活很困難 不只存不到錢，也吃不飽 現在因為你們的幫助，生活壓力減輕 也能存點錢，你們的發放對我們幫助很大。」

志工每次來，除了送物資，也介紹慈濟竹筒歲月的觀念，現在已有不少家庭響應米撲滿的行動。

慈濟照顧戶 蘇巴瓦蒂：「自從慈濟來關懷我們後，我和孩子的生活慢慢穩定下來，也能吃得飽 雖然說，日子過得還是有點辛苦 但撐得住，所以也應該要付出一點點。」

慈濟照顧戶 曼：「認識慈濟後 志工提供我們食物，我們家的生活變得比較輕鬆，所以最近有存了一些錢，打算要修理我們家的房子。」

這次的糧食發放，是慈濟新年後，送來的第一份祝福，也是社區裡彼此照應的安定力量。

