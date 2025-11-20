迦薩和平計畫是煙花還是地雷

美國總統川普強烈推動的迦薩全面和平計畫11月18日在聯合國安理會獲得通過，13國贊成，中國、俄羅斯兩國棄權。這只是安理會通過的一項決議，還沒有開始執行，川普總統已開始大肆吹噓，說這是「聯合國歷史上最重要的一次認可，並將帶給世界各地更多的和平；這是一個真正具有歷史意義的時刻」。

決議的主要內容是在迦薩成立和平委員會，川普總統說由他親自擔任主席；另外組成迦薩國際維穩部隊；其次是對於巴勒斯坦國的成立指出了較為明確的路徑。以色列、哈瑪斯這兩個主角都表示反對，但重點不同。他們都不是迦薩第一階段停火的簽署方，雖然事關他們重大的權益。

哈瑪斯反對解除武裝，更反對由外國的力量來治理迦薩，即使國際維穩部隊可能大部分由阿拉伯國家組成，哈瑪斯也表示無法接受。哈瑪斯認為，維持一定的武力是在國際法之下合法擁有的權利。

以色列的反對主要集中在巴勒斯坦建國相關的文字。決議文提到「可能有一條通往巴勒斯坦建國的可靠道路」。簡短的幾個字等於翻轉了美國長久以來對巴勒斯坦建國的立場，也重創以色列一貫反對「一邊一國」的政策。

安理會的決議內容有諸多不明確之處，是否能夠真正落實，還有待觀察。其中包括：

一、和平委員會與維穩部隊應該都是過度性質的機構，由哪些國家組成、期間多久、如何運作、權限為何？經費來源等具體安排都不明確。

二、兩者具有何種法律基礎，可以讓他們在迦薩這個屬於巴勒斯坦人的地區行使各種權利？且排除哈瑪斯與巴勒斯坦自治政府的參與。這兩者之間似乎有上、下的直屬關係或制定政策與執行者之間的關係。在實際運作上還有很多模糊之處。更何況誰有權利來監督這兩個機構的運作是否妥善，則完全沒有規範。似乎由川普總統擔任主席就可以決定或處理一切的事務。

三、這兩個機構的運作必須與哈瑪斯解除武裝或迦薩非軍事化為前提。在哈瑪斯強硬表示不會解除武裝的情況之下，維穩部隊如何執行任務？一旦發生糾紛，這一支由多國組成的部隊也有可能跟哈瑪斯，甚至以色列軍，發生武裝衝突，可能會造成地區性更大的問題。國際部隊是否有開火的權力不無疑問？在相關規範不明確之情況下，可能派出維穩部隊的穆斯林國家對是否介入仍採取觀望態度。

值得注意的是，川普總統為達成其心目中的目標，竟可一夕反轉美國數十年來對巴勒斯坦建國的基本立場，不惜損及以色列與美國多年來堅強的盟友關係。這一點足供台灣當政者的參考與警惕。（作者為兩岸發展研究基金會董事）