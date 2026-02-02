迪化商圈31週年慶典登場 大同分局全力守護 交通順暢 治安零事故

%E4%B8%80 2 300x169 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「2026臺灣年味在臺北」全臺最具代表性的迪化商圈年貨大街，於115年1月31日盛大揭幕。適逢年貨大街開辦 31 週年，首個週末假日雖受天候影響，仍吸引約20萬民眾湧入。大同分局憑藉「預警部署」與「機動調度」，成功達成治安零事故目標，並有效維持周邊交通秩序，專業表現普獲採購民眾讚許。

精準調度即時應處，確保商圈車流不中斷

針對民生西路、延平北路、南京西路及塔城街等車多熱區，大同分局規劃周全的疏導作為。除機動微調號誌秒數、擴大區外攔阻管制外，更強化「交通快打機制」。一旦發現局部路段流量增加，執勤員警立即到場加強指揮與違規取締，成功化解多處交通瓶頸，維持商圈周邊幹道之交通韌性與順暢。

強化維安巡邏作為，守護能量「持續不間斷」

為確保民眾財產安全，大同分局針對商圈密集區規劃高密度巡邏與守望，積極防範不法份子乘隙作案。執行首週，商圈整體治安平穩，無維安狀況發生。 鑑於商圈活動持續進行中，大同分局強調，後續將維持最高維安能量，持續強化人潮聚集處之安全維護，確保民眾採買環境安全無虞。

接駁專車串聯商圈，採買轉乘更「速捷」

為鼓勵民眾使用大眾運輸，大同分局積極宣導免付費接駁專車，串聯「迪化商圈」、「華陰街/後站商圈」及「寧夏夜市」等三大熱區，有效緩解周邊停車壓力。現場警方的積極引導與接駁車的便利性，大幅提升了民眾逛街採買的「便利性」與「快捷性」，普獲好評。

溫馨提醒：遵從指揮，安心順暢過好年

大同分局呼籲，年節期間車流量大，請民眾行經路口時務必遵從員警及義交指揮。大同分局將持續堅守崗位，落實治安平穩與交通順暢直到活動圓滿落幕，讓每一位來到迪化商圈的市民，都能在安全、順暢的環境中，安心買年貨、開心過好年。