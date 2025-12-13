迪化年貨大街先搶人 祭「時薪200」 年輕人：太低

面對即將到來的年貨大街，迪化街已經有店面貼出徵才廣告。（圖／TVBS）

雖然離年貨大街登場還有約一個半月，但台北迪化街已愈來愈熱鬧，有店面更早已貼出徵才廣告，觀察下來時薪平均200元左右，比較高的則開出260元。但年輕人說，可能要300元到400元才吸引人，業者坦言時薪一定會比往年高，不過很難一次漲太多。專家分析，根據工作忙碌程度，時薪落在250元比較合理。

面對即將到來的年貨大街，迪化街已經有店面貼出徵才廣告。（圖／TVBS）

工作人員：「堅果花生都可以試吃看看。」工作人員不停發放試吃品，週末假期，迪化街好熱鬧，有些店面已經布置得紅通通，就怕接下來2026年1月底登場的的年貨大街人潮更多，有業者早已向人才招手。除了店面貼出大大公告，誠徵短期或長期工讀生，就連人力銀行網頁也冒出一些徵才訊息，觀察大約時薪落在196元到250元，另外許多社交平台也出現徵才廣告，有些更開出兼職時薪260元，但是否足夠吸引年輕人呢？民眾：「如果是以過年期間來算，時薪200元的話，我覺得或許會有更好的選擇。」民眾：「如果他很忙的話，然後時薪200元，那我覺得不夠，三四百的話可能可以考慮看看。」

廣告 廣告

迪化街年貨大街每年人潮都很多。（圖／TVBS）

有迪化街業者分析，部分店家12月就會徵才，有些則會等到下個月，提早徵的可能想早點定下人力，有店面更祭出比往年高的時薪，畢竟2026年元旦起，基本時薪提升到196元，就怕給太低沒有太多人想來。中藥行業者郭先生：「大概時薪200元到220元之間都有機會，畢竟現在物價也是跟著調整，也是有漲。」求職網發言人楊宗斌：「可能一個人或兩個人，要應付突如其來比較多的人潮情況下，可能時薪大概在240元到250元的水準，這樣子才有辦法跟這個其他餐飲業流通量販業來搶人。」

其實就連2026年1月23號開跑的台北世貿年貨大展，也出現徵才廣告，喊出日薪2500元起，還加上午餐、交通補貼，業者紛紛提高誘因，就盼寒假期間能吸引學生目光，減少人力荒。

更多 TVBS 報導

最低工資漲3.18%！資方壓力大、勞方「不滿意但勉強接受」

領到沒？10月平均經常性薪資47K 主計總處：近26年最高

抖音徵才賣淫！泰女來台15分鐘收1500元 警喬裝嫖客逮人

旺季不旺！今年百貨零售景氣衰退 短期人力時薪較低

