迪化年貨大街全面禁菸 蔣萬安：設吸菸區分流避免二手菸危害

台北年貨大街將於1月31日至2月15日登場，台北市長蔣萬安近日推出「無菸城市」政策，年貨大街將成為示範點，並擴大禁菸範圍，同時也會設立吸菸區。蔣萬安28日赴文山行政中心參加「與里長有約」受訪指出，市府希望能夠做到吸菸者和非吸菸者有效的分流，讓吸菸的朋友有集中的地方吸菸，民眾就避免吸入二手菸的危害。

今年迪化年貨大街作為首個無菸城市示範點，規畫禁菸路段包括迪化街南京西路至歸綏街道路的騎樓及人行道；延平北路至環河北路騎樓及人行道；歸綏街騎樓人行道緣石往道路延伸2.5公尺內範圍；東至民路街、西至西寧北路、南至南京西路至239巷、北至民生西路所圍的道路、騎樓、人行道及廣場禁菸區。

針對無菸城市在年貨大街擴大實施議題，蔣萬安今日在文山區里長座談會前受訪表示，產業局、商業處昨日有召開記者會對外說明年貨大街全面禁菸，並擴大範圍到周邊的巷弄，商業處與商圈及在地里長們去現場會勘達到共識，將吸菸區設在大稻埕碼頭入口處。

蔣萬安強調，透過設置吸菸區希望能將吸菸者還有非吸菸者有效的分流，讓吸菸的朋友有集中的地方吸菸，民眾就避免吸入二手菸的危害。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

