迪化年貨大街無菸惹議！林亮君批吸菸區要走20分鐘 網友反嗆不挺

[Newtalk新聞] 台北市政府推動「無菸城市」政策，並宣布迪化年貨大街作為首個無菸示範區。不過，民進黨台北市議員林亮君今（3）日在社群平台發文質疑，市府將吸菸區設置於大稻埕碼頭五號水門外，與年貨大街主要人潮動線距離過遠，形同缺乏實務配套，反而衍生新的問題。





林亮君指出，多數民眾前往年貨大街，通常由南京西路、迪化街、民樂街一帶進入，若吸菸者想依規定前往合法吸菸區，必須穿越擁擠人潮、步行約600公尺才能抵達河濱，來回約需20分鐘，「走到菸癮都沒了」。

她認為，若吸菸者因距離過遠而選擇不抽菸，固然符合無菸政策目標，但現實情況並非如此。林亮君表示，已有在地居民反映，年貨大街啟動後，不少民眾與攤商為求方便，轉而在南京西路、民樂街周邊巷弄等非禁菸區抽菸，導致小巷內二手菸與菸蒂問題加劇，遠設在河濱的吸菸區形同虛設。





林亮君直言，無菸政策若缺乏完善配套，不僅讓地方居民承受更多菸害，也讓守法的吸菸者徒增困擾，質疑市長蔣萬安的政策設計與現實脫節。





不過，相關發言曝光後，部分網友並不買單，反而在貼文下方留言反批。有網友表示，「我覺得很好，議員竟然這麼忽視不吸菸者的健康，實在讓人失望。」也有留言直言，「怎麼不是檢討隨地抽菸的人，看來貴議員是在鼓勵抽菸，真是無言！」





另有網友認為，無菸政策本就應以不吸菸者的健康為優先，吸菸者若需多走一段路，屬於政策本身的選擇與代價。相關討論持續在網路上發酵，也讓台北市無菸示範區的實際執行方式，再度成為輿論焦點。

