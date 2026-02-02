迪化年貨大街無菸 台北燈節擬跟進

有民眾批評北市迪化街年貨大街設置的吸菸區位置不佳，衛生局健管科長林雪蘭表示，若管理單位有設立吸菸區需求，衛生局可提供設置建議。圖為萬華區公所在龍山寺站2號出口設置的非密閉戶外吸菸區。（張立勳攝）

台北市長蔣萬安宣示以迪化街年貨大街作為「無菸城市」政策首個示範據點，但有民眾批評年貨大街吸菸區設置地點太遠、沒人用，因台北燈節2大展區西門町、花博園區也將擴大規畫全面禁菸，研考會主委殷瑋2日表示，市府擬設置戶外密閉吸菸室，但遭中央認定「四面密閉」打回票，衛生局將與法務局討論後，再詢問中央意見；另將前往西門町視察，研擬設置「半開放式」吸菸區的可行性。

殷瑋日前在社群上傳年貨大街「開箱」影片並表示，考察日本大阪時看到密閉的戶外吸菸室，因戶外密閉吸菸室隔絕菸害效果比設置戶外吸菸區好，且市府正規畫在台北燈節西門町、花博園區擴大推動禁菸示範區，便請衛生局發函詢問中央，但中央認定四面密閉即屬「室內」，依法規室內不能吸菸。

衛生局健康管理科長林雪蘭表示，因北市如捷運龍山寺站2號出口旁「半開放式」吸菸區成效不錯，已會同觀傳局場勘花博園區的吸菸區設置點，本周將再前往西門町場勘，研議設置半開放式吸菸區可行性；此外，也將與法務局討論法規後，再次詢問中央設立戶外密閉吸菸室的意見。

國民黨議員柳采葳表示，針對「全封閉、完全隔離、具高規格空調」的吸菸室制度，中央可做更科學務實的評估，並引入更嚴格的技術標準、管理責任與稽查機制；民眾黨議員陳宥丞也建議，吸菸室可參考半開放式或負壓隔離技術處理，且試辦地點都要做更明確的溝通，也需要完整配套；民進黨議員劉耀仁認為，設立吸菸區牽涉公共健康與地方執行成本，應回歸立法院廣邀專業民間團體參與，而非單一角度決定方向。