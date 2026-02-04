迪化年貨大街禁菸區擴大！ 議員批「抽菸要走20分鐘」反挨轟

議員林亮君認為，目前市府規畫的迪化街年貨大街吸菸區政策與現實脫節。（圖／翻攝自臉書／林亮君）

台北市長蔣萬安近期強力推動「無菸城市」政策，並以迪化街年貨大街為首個禁菸試辦地點，將吸菸區設置在大稻埕碼頭五號水門外。對此，民進黨台北市議員林亮君質疑，市府規劃的吸菸區距離年貨大街太遠，想抽菸得走路20分鐘，導致不少菸民直接在鄰近巷弄抽菸，引發在地居民反彈，開酸「這就是與現實脫節的天才蔣萬安」。然而，文章一出，許多網友批評「就算沒設吸菸區，年貨大街也不能抽菸，這不是基本常識嗎？」、「躲著偷抽菸就開罰就是配套」。

林亮君在臉書粉專發文指出，蔣萬安日前對外表示要將台北市打造成無菸城市，對於不抽菸也不喜歡菸味的她是樂觀其成，而市府先前宣布迪化年貨大街將為第一個無菸示範區，「但我一看，執行的方法真的是大笑話」、「天才蔣萬安把吸菸區設置在『大稻埕碼頭（五號水門）』外！」

林亮君提到，若民眾前往年貨大街，通常是從南京西路-迪化街-民樂街這個區域進入，如果突然想抽菸，就得先穿過擁擠人潮及攤位，走600公尺抵達大稻埕碼頭，才能抽上一根菸，「來回大概要20分鐘，走到菸癮都沒了。」

林亮君認為，如果吸菸者因為不想走那麼遠，就選擇不抽菸的話，那倒也很好，實際上有許多菸民就近改在南京西路、民樂街上的「非禁菸區」抽菸，就有在地居民投訴，年貨大街起跑3天以來，不少菸民直接在巷弄內吞雲吐霧，導致小巷子充滿二手菸與菸蒂，「遠在河邊的吸菸區根本是個笑話。」

林亮君指責，該政策與現實脫節，「無菸政策沒配套，苦到地方居民忍受更多菸害，更讓守法的菸民走路走到滿肚子火！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「COSTCO等大賣場、百貨公司逛一圈要走多久？難道那些地方可以隨時想抽菸就抽菸嗎？」、「走20分鐘就能走到菸癮就沒了的話有什麼好不走的，我要躲菸花20分鐘能躲得掉嗎？就算沒設吸菸區，年貨大街也不能抽菸，這不是基本常識嗎？」、「活動範圍多大就要在範圍外呀，難道大安森林那麼大可以在裡面抽菸」、「怎麼不是檢討隨地抽菸的人」、「只會批評不提配套」、「難道要10公尺設一個吸菸區嗎？」、「從她圖片標示的位置到實際的吸菸區，其實也才步行8分鐘而已」、「人不進食會死，人禁菸會死嗎？」、「躲著偷抽菸就開罰就是配套」。

也有人說，「所以有人幫我們抽菸族發聲不對嗎？你們不抽菸有人權！我們吸菸族沒人權嗎？」、「增加執法力度是政府的事情，守不守法是個人修養的問題，現在規定出一個禁菸區跟吸菸區，相關罰則當然要有相關單位來處理」、「這篇貼文的重點就在於台北市府沒有配套去取締，導致菸蟲禍害在地居民」、「能直接開罰當然很好，但我自己檢舉過抽菸的狀況，通常就是警察驅離，或者在警察來前他們就抽完了，很難舉證很難檢舉，所以才覺得這種沒有意義的禁菸區有點好笑」、「我自己也抽菸，隨身攜帶熄菸袋菸頭不落地，走到巷子裡的巷子抽，真的覺得不如廣設吸菸區來的有用。實話實說，這個吸菸區規劃確實不近人情」。

