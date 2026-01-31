迪化年貨大街起跑 店家讚全面禁菸

「2026台北年貨大街」1月31日正式開跑，儘管一度飄雨，仍湧入大量採買人潮。（張珈瑄攝）

「2026台北年貨大街」1月31日起跑，北市府今年擴大禁菸範圍，以年貨大街為「無菸城市」示範據點首站，1月31日至2月15日每日上午8時至翌日凌晨0時全面禁菸，多數店家雖肯定政策，但設置的吸菸區，1小時僅約10人使用。民眾表示，從迪化街起點走到吸菸區至少要20分鐘，因此街頭巷尾仍可見癮君子吞雲吐霧。衛生局表示，將持續與商圈、里長溝通吸菸區設置規畫。

衛生局依《菸害防制法》規定，公告「2026台北年貨大街」全面禁菸，除原有迪化街主幹道外，更納入周邊巷弄，並在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設置活動期間臨時吸菸區，另廣設禁菸標示及告示牌，並以廣播、發送簡訊及巡守隊舉牌等方式，宣導違規者將開罰2000元至1萬元。

昨雖天候不佳飄雨，但年貨大街仍湧入大量採買人潮，街區內人聲鼎沸。記者實際走訪發現，臨時吸菸區以用盆栽圍繞成長方形區域，中間放置1個菸蒂桶，但不顯眼，不少人以為是植栽造景。現場駐點人員表示，1小時內約10人使用吸菸區。

民眾徐小姐表示，沿路還是看到有人抽菸，從迪化街起點走到吸菸區至少需20分鐘，很多人菸癮來了就躲進一旁巷子抽菸，「根本沒在怕」。

「御華生」張姓店長表示，今年攤販相當活絡，糖果、花生等傳統年貨都熱賣，看好今年民眾的消費力；對於市府擴大實施禁菸範圍，他認為是很好的政策，民眾會因無菸環境更踴躍前來採買，家長也能安心帶小孩來玩。

「茶行王福記」王老闆說，開賣首日吸引很多民眾看熱鬧，也有不少觀光客，甚至有香港遊客驚呼「怎麼這麼多人？」他表示，自己不抽菸，肯定市府推動無菸年貨大街是一大福音，尤其在人潮擁擠的情況下，萬一有人亂丟菸頭引發火警相當危險。

衛生局健康管理科長林雪蘭表示，活動開跑前已與商圈及里長討論過，若是離街區、民宅太近，會有二手菸疑慮，另在年貨大街入口放置標示，將請商圈再加強宣導。對於吸菸區設置位置不佳問題，會跟商圈及里長溝通。【提醒你抽菸有礙健康】