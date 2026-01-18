迪化年貨大街首設無菸示範區 禁菸時段、路段全公開

台北年貨大街31日登場，為期2個禮拜周圍主幹道、騎樓和巷弄都將禁菸並畫定吸菸區。（台北市商業處提供／孫敬台北傳真）

台北市長蔣萬安宣布，31日登場的迪化年貨大街將為首個無菸城市示範區域，採「原則禁止、例外開放」。為期2個禮拜周圍主幹道、騎樓和巷弄都將禁菸並畫定吸菸區，衛生局現已回應禁菸路段。台北迪化商圈發展促進會總幹事陳仕哲指出，屆時有限定禁菸時段，搭配廣播社區及巡守隊協助禁菸宣導，商圈的各大入口也會配置禁菸的標誌、立牌等。

蔣萬安會中表示，去年年貨大街便設計無菸街區，成效值得肯定，不過他發現目前只特別強調禁止吸菸的禁菸區，但沒有同步提供清楚可遵循的引導，導致吸菸者轉至巷弄或是沒有劃設禁菸處的地方吸菸，衍生菸蒂亂丟或是提高火災的風險，反而更難管理，甚至有許多家長反映，陪孩子走騎樓口罩都是菸味。

廣告 廣告

參考日本東京、大阪等地，蔣萬安舉例這些城市除畫設禁菸範圍，還有明確公告哪裡可以吸菸，甚至提供吸菸地圖方便集中管理，使街頭二手煙自然下降，已請衛生局及產業局在既有框架下，盡速設計可落實的吸菸區指引。

衛生局回應，民生西路（延平北路至環河北路路段）騎樓及人行道、歸綏街（延平北路至環河北路路段）騎樓、人行道及部分道路（人行道緣石往道路延伸2.5公尺內範圍）；東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍之平面區域（含區域內道路、騎樓、人行道及廣場）除吸菸區外皆屬無菸空間。

陳仕哲觀察，年貨大街是台灣第一個有期間限定的禁菸活動，31日至2月15日期間全面禁菸，去年首次和市府合作，商圈均表達支持，會把可以吸菸的地方正面表列，並坦言吸菸區屬嫌惡設施，一定會需要做協調，或是法規上面也要討論，至於確定可以吸菸的地區，還在協調中。

年貨大街期間，陳仕哲提到禁菸的宣導除廣播外，也會有社區巡守隊加入，約10位負責攤位管理業務，也會協助攤商及民眾宣導禁菸政策，商圈入口也會有禁菸標識及立牌，禁菸範圍周遭都會安排宣傳。巡查時間部分，因年貨大街範圍擴大因此巡查時間提早，預計從上午8點至10點左右開始管制，到晚上12點結束。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

更多中時新聞網報導

＆TEAM跳刀群舞 將首登紅白藝能大賞

經典賽》柯蕭為國復出 日本隊追加11人

春節國道初一塞到初五 好走時段公開