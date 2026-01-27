迪化年貨大街 巷弄全面禁菸

台北年貨大街將於1月31日至2月15日登場，今年迪化街商圈擴大禁菸範圍，成為「無菸城市」示範點，台北市副市長林奕華27日表示，擴大禁菸不但跨出很大一步，也能銜接市長蔣萬安推動無菸城市目標。迪化街商圈發展促進會理事長鄭玟和指出，今年將在大稻埕碼頭淡5號水門入口處右側設立吸菸區，北市商業處長高振源說，碼頭吸菸區將以綠籬區隔，若發現禁菸區有吸菸者將通報北市衛生局開罰。

今年台北年貨大街以「奔年貨」為主題，和插畫家白爛貓跨界合作，迪化街商圈更為國際觀光客推出支援中、英、日等3種語系的LINE數位導航服務，讓外國遊客也能無障礙遊逛，深度感受台灣年味。林奕華昨與多個商圈代表、攤商一同分享商圈特色商品和年節禮盒，現場發放紅包袋分享過年喜氣。

迪化街去年推出全台第1個「無菸年貨大街」，今年將擴大禁菸範圍與管制成為無菸城市示範點。鄭玟和提到，蔣萬安已交代商業處規畫定點吸菸區，但迪化年貨大街在設立吸菸區上遇到不少阻礙，今年吸菸區將設立在大稻埕碼頭淡5號水門入口處右側，迪化街全街將透過廣播、發送簡訊、現場告示牌宣導禁菸，並不定時由10名商圈巡守隊員巡查。

高振源觀察去年迪化街確實有吸菸者因禁菸擴散到巷弄內的問題，今年擴大管制範圍，在大稻埕碼頭設置吸菸區，將以綠籬露天方式隔離吸菸者，也會在綠籬周邊張貼「吸菸區」字樣，預計年貨大街期間啟用，若發現禁菸區有吸菸者將通報衛生局開罰。

衛生局健康管理科長林雪蘭表示，公園處、市場處、環保局、衛生局、商業處將組成稽查小組，平均每日8至10名人力巡查迪化街與大稻埕碼頭，若發現民眾於禁菸區違規抽菸，將依《菸害防制法》處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

迪化年貨大街作為首個無菸城市示範點，規畫禁菸路段包括迪化街南京西路至歸綏街道路的騎樓及人行道；延平北路至環河北路騎樓及人行道；歸綏街騎樓人行道緣石往道路延伸2.5公尺內範圍；東至民路街、西至西寧北路、南至南京西路至239巷、北至民生西路所圍的道路、騎樓、人行道及廣場禁菸區。