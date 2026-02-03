迪化年貨大街「無菸」禁令挨批虛設 蔣萬安：隨時進行調整

迪化年貨大街無菸政策引發爭議，議員批配套不足，蔣萬安表示將持續檢討調整。（張哲偉攝）



台北市政府推動「無菸城市」政策，並將迪化年貨大街列為首個無菸示範區，但實施後引發爭議。有民眾質疑，市府將吸菸區設置在大稻埕碼頭五號水門外，與年貨大街主要人潮動線距離過遠，導致部分民眾改在周邊小巷抽菸，甚至連攤商也出現違規吸菸情形。相關作法遭民進黨議員批評缺乏完善配套，反而衍生新問題。台北市長蔣萬安今天（3日）表示，相關動線設計是為了避免菸味影響逛街民眾，因此進行區隔，未來也會持續精進並視情況隨時調整。

蔣萬安今天下午與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）一同前往迪化年貨大街走訪。蔣萬安受訪時表示，包瓊郁今年首次在台灣過農曆年，因此特別邀請她到年貨大街體驗年節氛圍，選購年貨與在地美食，也希望透過她號召更多來自英國及世界各地的朋友，感受台北濃厚的年味。

蔣萬安今天下午與英國在台辦事處代表包瓊郁走訪迪化年貨大街。（張哲偉攝）

針對外界質疑大稻埕無菸區成效，蔣萬安回應，目前已在大稻埕碼頭設置吸菸區，希望藉由分流方式，讓有吸菸需求的民眾前往指定地點。此次年貨大街的無菸範圍也擴大至周邊巷弄，全面實施禁菸。他強調，去年的無菸規劃成果相當良好，不僅獲得市民肯定，也拿下經濟部大獎，同時帶動整體人潮與業績成長，去年到訪人次超過200萬，營業額更突破20億元、創下歷史新高，今年也希望再度挑戰超過20億元的營業額。

對於民眾反映吸菸區距離過遠，蔣萬安表示，相關動線設計是為了避免菸味影響逛街民眾，因此進行區隔，未來也會持續精進並視情況隨時調整。研考會主委殷瑋同日表示，目前吸菸區相關規定已20年未修正，限制僅能在特定場所設置吸菸室的作法，恐怕已不符時代需求，市府將持續與中央溝通，思考是否有機會引進類似日本模式的配套。他強調，市府也希望加強稽查力度，降低民眾抱持僥倖心態的情形。

殷瑋指出，市府曾就吸菸室設置問題與中央討論，但由於吸菸室屬於室內空間，而室內原則上禁止吸菸，僅特定場所如旅館、商場或酒吧，才能依法設置獨立吸菸室，相關建議最終未獲中央同意。他說，菸害防制法上一次針對吸菸區的修正已是20年前，隨著社會環境改變，是否能參考其他國家的作法，值得進一步討論。

針對吸菸區問題，民進黨台北市議員何孟樺指出，現行菸害防制工作本就面臨宣導與稽查人力不足的困境，市府在既有法規架構下都難以落實執行，卻提出無菸城市的高標準目標，恐怕難以一蹴可幾。她表示，年貨大街開跑短短兩天，無菸規劃即遭民眾批評不友善，不僅唯一的吸菸區設在水門外，還出現民眾躲進新納入管制的巷弄抽菸，連攤商也未能完全配合。

國民黨市議員柳采葳也認為，在人潮高度密集的場域劃設禁菸區，不能只靠公告了事，市府應同步檢視周邊是否需要規劃合理且合法的吸菸空間，否則容易將問題轉移至街角巷弄。

對此，殷瑋強調，市府並非主張到處設置戶外吸菸區，而是依場域特性，評估設置吸菸室或吸菸區的可能性，並在規劃配套過程中向中央表達意見。針對何孟樺質疑市府對法規不熟悉，他回應，對的事情就應該持續溝通並推動，若能更完善落實菸害防制，同時兼顧吸菸者與不吸菸者的分流與彼此尊重，就值得進行這樣的思考。

殷瑋也進一步解釋，菸害防制法第18、19條已明確規範，僅特定室內場所才能設置獨立吸菸室，相關討論仍須回歸法規基礎。市府未來將透過提高稽查密度與資訊指引，協助民眾遵守規定，例如五號水門已設有吸菸區，民眾也可透過掃描QR Code查詢明確位置，降低違規情形發生。 （責任編輯：殷偵維）

