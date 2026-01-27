迪化年貨大街31日開跑！周邊路口時段性管制 停車費也變動

台北年貨大街將於1月31日至2月15日登場，迪化街鄰近路段將分時段進行車輛管制，周邊停車場收費費率亦有調整。（孫敬攝）

台北年貨大街將於1月31日至2月15日登場，為維持迪化年貨大街鄰近路口順暢，北市大同分局31日起，將分時段管制迪化街一段、民樂街、歸綏街等路段車輛通行。北市停管處補充，迪化街附近共有8處收費停車場可供停車，但適逢年節調整費率，商業處表示，若民眾擔心交通壅塞，有3路線接駁車可搭乘前往迪化商圈。

台北市長蔣萬安今年以迪化年貨大街為無菸城市示範點，較去年擴大迪化街禁菸管制範圍，也影響交通管制動線。北市大同分局回應，31日起迪化街一段，「歸綏街」往「南京西路」每天中午12時至晚間12時僅開放行人通行；民樂街，「歸綏街」往「民生西路」周一至周四採彈性管制，周五下午3時至晚間12時、例假日中午12時至晚間12時僅開放行人通行。

至於民樂街，「民生西路」往「南京西路」，周一至周四每天下午3時至晚間10時僅限北往南單行，周五中午12時至晚間12時、例假日中午12時至晚間12時僅開放行人通行；歸髓街，「延平北路」往「環河北路」，周一至周四每天下午3時至晚間10時、周五下午3時至晚間12時、例假日中午12時至晚間12時僅開放行人通行。

台北年貨大街期間，迪化街鄰近公有停車場費率將調整。（台北市停管處提供／孫敬台北傳真）

停管處補充，迪化街鄰近共有8處汽車停車場，朝陽公園地下停車場、大稻埕公園地下停車場、塔城公園地下停車場、市民大道塔城段地下停車場、蓬萊國小地下停車場、台北大橋橋下停車場、5號水門堤外停車場、3號水門堤外停車場，可供民眾停車。

費率調整時間自1月31日至2月15日每天上午8時至晚間12時，5號及3號水門堤外停車場31日上午7時，調整為新收費模式。「地下及橋下停車場」非假日每小時60元、假日每小時80元；「5號水門堤外停車場」非假日上午7時至晚間10時每小時40元、上午10時至晚間8時50元；「3號水門堤外停車場」非假日每小時40元、假日80元。

台北年貨大街期間，若民眾擔心交通壅塞可搭乘接駁車前往迪化商圈。（台北市商業處提供／孫敬台北傳真）

商業處表示，若民眾擔心交通壅塞可選擇搭乘接駁車，藍線A自捷運北門站起站，行經南京西路口（塔城）、涼州街、民生西路口（大稻埕碼頭）、南京西路（迪化）；黃線B自捷運北門站起站，行經南京西路口（塔城）、涼州街、民生西路口（大稻埕碼頭）、後車站；綠線C自捷運北門站起站至南京西路口（塔城）下車，輕鬆往返年貨大街。

